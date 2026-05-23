Χανιά: «Αρκετά κακοποιημένο» το 3χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο -Έχει άλλα 3 αδέλφια

Αποτροπιασμό προκαλεί η νέα υπόθεση κακοποίησης παιδιού στην Κρήτη, με μια 3χρονη να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο, την ώρα που οι Αρχές συνέλαβαν τη μητέρα της.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση αναζητούν τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, τον άνδρα που έχει δηλωθεί ως πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το παιδί έχασε τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και σήμανε συναγερμός στους παρευρισκόμενους που κάλεσαν το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Κατά την εξέτασή του από τους γιατρούς, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι το παιδί έφερε πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, τα οποία παρέπεμπαν σε κακοποίηση κι έτσι ενημερώθηκαν οι Αρχές.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου είπε στην ΕΡΤ ότι το παιδί «περιγράφεται ως αρκετά κακοποιημένο από τους θεράποντες ιατρούς», ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να αποσαφηνιστεί αν τα τραύματα έχουν προκληθεί σε βάθος χρόνου και υπό ποιες συνθήκες.

Μεγάλη κινητοποίηση για τα τρία αδέλφια της μικρής

Εξάλλου, συγκίνηση έχει προκαλέσει η ανάρτηση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργου Μπέα, για την προστασία των τριών αδελφών υου κατά τα φαινόμενα κακοποιημένου τρίχρονου παιδιού. Ο κ. Μπέας αναφέρεται στην κινητοποίηση για την προστασία των παιδιών ηλικίας 6 μηνών, 6 και 8 ετών, που βρέθηκαν εν μία νυκτί σε ανάγκη φροντίδας και ασφάλειας.

Όπως σημειώνει, γιατροί, νοσηλευτές και η Κοινωνική Υπηρεσία του νοσοκομείου κινητοποιήθηκαν άμεσα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών, εξασφαλίζοντας ρουχισμό και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ το παιδιατρικό τμήμα «μετατράπηκε σε μια ζεστή αγκαλιά».

Πηγή: newsbomb.gr