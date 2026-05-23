Δουβίκας: «Στην Κόμο είμαστε μία οικογένεια, ο Φάμπρεγκας με έκανε πιο ολοκληρωμένο παίκτη»

Ο Τάσος Δουβίκας μίλησε για την εξαιρετική χρονιά που διανύει με την Κόμο, αλλά και για τον ρόλο που έχει παίξει ο Σεσκ Φάμπρεγκας στην αγωνιστική του εξέλιξη και στην εντυπωσιακή πορεία της ομάδας στη Serie A.

Ο Έλληνας διεθνής στράικερ πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, καταγράφοντας 16 γκολ και 2 ασίστ σε 43 εμφανίσεις, επίδοση που τον φέρνει στη δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ της Serie A, πίσω μόνο από τον Λαουτάρο Μαρτίνες της Ίντερ.

Με τις εμφανίσεις του έχει μετατραπεί σε βασικό πυλώνα της Κόμο, η οποία μία αγωνιστική πριν το φινάλε βρίσκεται στην πέμπτη θέση και αγγίζει την ιστορική συμμετοχή στο Champions League.

Σε δηλώσεις του στη «Gazzetta dello Sport», ο πρώην επιθετικός του Αστέρα AKTOR αλλά και του ΝΠΣ Βόλος υπογράμμισε πως αυτό που τον ενδιαφέρει πρώτα απ’ όλα είναι η επιτυχία της ομάδας, δίνοντας έμφαση στο ομαδικό πνεύμα και όχι στην προσωπική διάκριση. Παράλληλα, στάθηκε στον Φάμπρεγκας, τονίζοντας πως η συνεργασία τους έχει συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωσή του και στη συνολική πρόοδο της Κόμο.

Ερωτηθείς για το κλίμα στα αποδυτήρια, απάντησε: «Είμαστε συγκεντρωμένοι. Μας μένει ακόμη ένα παιχνίδι που μπορεί να μας χαρίσει ένα όνειρο, οπότε είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι. Παράλληλα όμως παίζουμε όμορφο ποδόσφαιρο και είναι σημαντικό να το απολαμβάνουμε».

Για την αναμέτρηση με την Κρεμονέζε τόνισε: «Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες παίζουν για κάτι σημαντικό, θα υπάρξει καυτή ατμόσφαιρα και δεν επιτρέπονται λάθη».

Για τη σημασία των φιλάθλων είπε: «Μας έχουν στηρίξει όλη τη χρονιά, ειδικά στα δύσκολα. Μας έδωσαν ώθηση σε κρίσιμα παιχνίδια, όπως στο ματς με τη Ρόμα όταν επιστρέψαμε από το 0-1».

Σχετικά με τον ρόλο του στην ομάδα και αν υπήρξε «στροφή» όταν έγινε βασικός: «Δεν υπήρξε καμία καμπή. Πάντα είχα χρόνο συμμετοχής και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αυστηρές ιεραρχίες. Δουλεύω και υπηρετώ την ομάδα, και ο προπονητής αποφασίζει».

Όταν ρωτήθηκε τι προτιμά, βασικός χωρίς γκολ ή αλλαγή που σκοράρει, απάντησε ξεκάθαρα: «Ο επιθετικός ζει για το γκολ».

Για την εξαιρετική του σεζόν ανέφερε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου που με βοηθούν να αποδίδω. Δουλεύω συνεχώς για να βελτιώνομαι».

Παράλληλα υπογράμμισε την επιρροή του προπονητή του Σεσκ Φάμπρεγκας: «Έχω γίνει πιο ολοκληρωμένος παίκτης. Με βοήθησε στη μελέτη του παιχνιδιού, τόσο τακτικά όσο και πνευματικά, δίνοντάς μας ελευθερία και αρχές».

Για τον πιο δύσκολο αμυντικό που αντιμετώπισε: «Ο Εβάν Ντικά».

Για το αν είναι «γενναιόδωρος και εγωιστής» ως επιθετικός: «Εξαρτάται από τη στιγμή. Το ποδόσφαιρο είναι αποφάσεις σε κλάσματα δευτερολέπτου. Άλλες φορές πρέπει να σουτάρεις, άλλες να πασάρεις».

Αναφερόμενος σε ένα γκολ του που προήλθε από 21 συνεχόμενες πάσες, τόνισε: «Αυτό είναι το ποδόσφαιρό μας. Μια ομάδα που σκέφτεται, χτίζει και θέλει να κυριαρχεί».

Για το κλίμα στα αποδυτήρια είπε: «Είμαστε σαν οικογένεια. Φαίνεται από τον τρόπο που παίζουμε και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον».

Και με χιούμορ έκλεισε τη συνέντευξη, όταν ρωτήθηκε για το αν θα μπορούσε να γίνει επαγγελματίας στο μπιλιάρδο: «Ίσως! Θέλει σκέψη και ακρίβεια… αλλά στο μπιλιάρδο έχεις περισσότερο χρόνο να σκεφτείς (γέλια)».

Τέλος, για τη «μάχη» ελληνικής και ιταλικής κουζίνας απάντησε: «Η ιταλική κουζίνα είναι φανταστική, αλλά η ελληνική μου θυμίζει σπίτι. Οπότε… 3-3!».