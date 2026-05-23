Γουόκαπ: «Μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό» (vid)

Ο Ολυμπιακός «σφράγισε» με εμφατικό τρόπο το εισιτήριό του στον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε και έχει ήδη «κλειδώσει» στον τελικό της Κυριακής.

Οι Τόμας Γουόκαπ, Τάισον Γουόρντ και Κόρι Τζόσεφ μίλησαν στην κάμερα του OlympiacosBC TV τόσο για την αναμέτρηση με τους Τούρκους, όσο και την... δουλειά που θα πρέπει να «τελειώσουν» στον τελικό της Κυριακής.

Για τον ημιτελικό, ο Τόμας Γουόκαπ, τόνισε: «Σε καμία περίπτωση δεν ήταν μια εύκολη νίκη. Υποφέραμε για να πάρουμε τη νίκη. Το σκορ λέει κάτι, όμως, δουλέψαμε όλο το βράδυ για να ‘χτίσουμε’ αυτή τη διαφορά. Παίξαμε με αυτοθυσία, παίξαμε με σκληράδα, είχαμε απόλυτη συγκέντρωση σε κάθε κατοχή. Οπότε το ματς δεν ήταν εύκολο. Παλέψαμε για αυτό το αποτέλεσμα. Η αποστολή μας φυσικά και δεν έχει επιτευχθεί. Έχουμε άλλα σαράντα λεπτά και σε αυτό έχουμε επικεντρωθεί τώρα. Απόψε κάναμε μια καλή εμφάνιση, ειδικά στην άμυνα και τώρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την Κυριακή. Και αν τα καταφέρουμε την Κυριακή, τότε θα έχει τελειώσει η δουλειά».

Ερωτηθείς για το ποια ομάδα μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό, απάντησε: «Μόνο ο Ολυμπιακός».

Πίστη στον κόουτς Μπαρτζώκα και το πλάνο του είναι το... σύνθημα για τον Τάισον Γουορντ. «Είναι το φάιναλ φορ. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να συνεχίζουμε και να αφοσιωμένοι πιστοί στην διαδικασία, να μείνουμε αφοσιωμένοι στον Coach B και την φιλοσοφία του και να συνεχίσουμε να πιέζουμε... Όπως θα έλεγε και ο Λάρι η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα».

Στην άμυνα απέδωσε τη νίκη επί της Φενέρ ο Κόρι Τζόσεφ. «Στηριχθήκαμε στην άμυνά μας. Καταφέραμε να τους περιορίσουμε. Είναι πολύ καλή ομάδα. Και χρειαστήκαμε σαράντα λεπτά γιατί είναι σκληροί. Πρέπει να προετοιμαστούμε και να παίξουμε καλά. Έχουμε ένα βαθύ ρόστερ. Νιώθω πάντως ότι η άμυνά μας ήταν αυτή που έκανε τη δουλεία απόψε. Κάναμε ένα βήμα στην σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για την Κυριακή, όποια ομάδα κι αν αντιμετωπίσουμε».