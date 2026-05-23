12 χρόνια χωρίς τον Ποικιλίδη: «Παναγιώτη ζεις», το μήνυμα του ΠΑΟΚ (pic)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν ξεχνά τον Παναγιώτη Ποικιλίδη που έφυγε σαν σήμερα πριν από 12 χρόνια από την ζωή.

Σαν σήμερα, 23 Μαΐου 2014, ο ελληνικός αθλητισμός βυθίστηκε στο πένθος από τον ξαφνικό θάνατο του Παναγιώτη Ποικιλίδη, μιας εμβληματικής μορφής του ΠΑΟΚ, αφήνοντας πίσω του βαθιά θλίψη σε όλη την οικογένεια του συλλόγου.

Ο Ποικιλίδης είχε συνδέσει τη ζωή του με τον αθλητισμό, έχοντας σημαντική πορεία ως Ολυμπιονίκης και προσφέροντας ουσιαστικά στην εξέλιξη της πάλης στον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, είχε ενεργή συμμετοχή και στα διοικητικά της ΠΑΕ, ξεχωρίζοντας για τη δυναμική παρουσία και τη συνολική του προσφορά στον σύλλογο.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ με ανάρτησή της στα social media, έδειξε πως δεν θα τον ξεχάσει ποτέ, αναφέροντας:

12 χρόνια μακριά μας, για πάντα στο μυαλό και την καρδιά μας....



Παναγιώτη ζεις!