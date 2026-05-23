Σπουδαίος Μαυροπάνος, αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς για την Γουέστ Χαμ (pic)

Σημαντική διάκριση για τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο, ο οποίος αναδείχθηκε «Παίκτης της Χρονιάς» στη Γουέστ Χαμ, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του παρουσία τη φετινή σεζόν στην Premier League.

Τα «σφυριά» δίνουν μάχη για την παραμονή στην κατηγορία, με τη σεζόν να κρίνεται στην τελευταία αγωνιστική, όπου χρειάζονται νίκη απέναντι στη Λιντς και παράλληλα ήττα της Τότεναμ από την Έβερτον για να σωθούν οριστικά. Παρά τη δύσκολη πορεία της ομάδας, ο διεθνής Έλληνας στόπερ ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του.

Μετά τον τραυματισμό του, ο Μαυροπάνος επέστρεψε δυναμικά, ξεκινώντας βασικός στα 17 από τα 18 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος, αποτελώντας σταθερό σημείο αναφοράς στην άμυνα. Η συνέπειά του και η αφοσίωσή του κέρδισαν τους φιλάθλους της Γουέστ Χαμ, οι οποίοι τον επιβράβευσαν με τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη της χρονιάς.

Ο ίδιος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Αγγλία, εμφανίστηκε έκπληκτος αλλά και ιδιαίτερα συγκινημένος από την αναγνώριση αυτή, που επισφραγίζει μια απαιτητική αλλά γεμάτη σεζόν.

«Είναι ένα τρελό συναίσθημα. Μια τεράστια διάκριση και θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς. Είμαι πολύ χαρούμενος που έγινα Hammer of the Year. Η κατάσταση δεν είναι η καλύτερη, αλλά εκτιμώ απίστευτα αυτό που έδειξαν προς εμένα. Σε όλη τη σεζόν προσπάθησα να δίνω το μέγιστο για την ομάδα. Δεν περιμέναμε να βρεθούμε σε αυτή τη θέση, αλλά πάντα παλεύαμε. Ως αμυντικός θέλεις να δίνεις ενέργεια, να στηρίζεις την ομάδα από πίσω και να βοηθάς όσο μπορείς». Αναφερόμενος στο στυλ παιχνιδιού του είπε:

«Αυτός είμαι. Δίνω τα πάντα σε κάθε φάση, σε κάθε μονομαχία. Αν πρέπει να τα δώσω όλα για την ομάδα, θα το κάνω».

Ο 28χρονος στόπερ χαρακτήρισε τη σεζόν δύσκολη, κυρίως λόγω του τραυματισμού του, που τον άφησε εκτός ρυθμού για αρκετές εβδομάδες. Όπως είπε, η ιατρική ομάδα και το τεχνικό επιτελείο τον βοήθησαν να επιστρέψει στο επίπεδό του. Ξεχώρισε ως καλύτερη στιγμή της σεζόν τα δύο γκολ που πέτυχε απέναντι στη Γουλβς, τονίζοντας τη σημασία τους τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα.

Τέλος, ο διεθνής αμυντικός μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι για εκείνον να αγωνίζεται στην Premier League και να αποτελεί παράδειγμα για νέους ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα, στέλνοντας μήνυμα ότι «τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα με δουλειά και πίστη».