Η Ρακόφ θέλει να μεγαλώσει την ελληνική παροικία της με τον Κούτσια (pic)

Ένα δημοσίευμα του εξωτερικού εστιάζει ιδιαίτερα στο μέλλον του Γιώργου Κούτσια, ο οποίος έχει τραβήξει πάνω του την προσοχή μετά τις πρόσφατες εμφανίσεις του με τη Λουγκάνο.

Ο νεαρός Ελληνας επιθετικός μετακινήθηκε στη Λουγκάνο από τους Σικάγο Φάιρ, που είχαν δαπανήσει 2,3 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν από τον ΠΑΟΚ πριν από τρία χρόνια. Με 65 συμμετοχές, 7 γκολ και 3 ασίστ στην ομάδα του MLS, αλλά και με τις φετινές του επιδόσεις στην Ελβετία, ο 22χρονος έχει ανεβάσει κατακόρυφα τις μετοχές του ενόψει της νέας σεζόν.

Την ίδια στιγμή, η Ράκοβ — ομάδα στην οποία αγωνίζεται και ο Στράτος Σβάρνας — εξετάζει σοβαρά την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής. Οι άνθρωποι του πολωνικού συλλόγου έχουν ως βασικό στόχο την απόκτηση φορ με προοπτική, δίνοντας έμφαση σε νεαρούς παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν άμεσα αλλά και να εξελιχθούν τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το «goal.pl», ένας από τους παίκτες που βρίσκονται στη λίστα τους είναι ο Γιώργος Κούτσιας. Με 31 συμμετοχές, 6 γκολ και 3 ασίστ στο ελβετικό πρωτάθλημα, έχει δείξει ότι προσαρμόζεται γρήγορα στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γι’ αυτό και η περίπτωσή του φέρεται να εξετάζεται προσεκτικά, την ώρα που η Ράκοβ συνεχίζει να αναζητά τον ιδανικό επιθετικό που θα συνδυάζει ηλικία και υψηλή προοπτική.