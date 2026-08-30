«Κίνδυνος να μην αγωνιστεί ούτε στο Eurocup η Μονακό - Υποψήφια η Μπόσνα Σαράγιεβο να την αντικαταστήσει»

Σύμφωνα με σερβικά δημοσίευματα η Μονακό κινδυνεύει να μείνει εκτός Eurocup, με την Μπόσνα Σαράγιεβο να είναι η Νο.1 υποψήφια να την αντικαταστήσει.

Ολοταχώς για τον... γκρεμό πηγαίνει η Μονακό. Σύμφωνα με την Meridian Sport είναι πιθανό να μην αγωνιστεί στο EuroCup με τη Μπόσνα από το Σαράγεβο να είναι βασική υποψήφια να την αντικαταστήσει.

Να σημειώσουμε ότι η γαλλική ομάδα, όπως όλα δείχνουν, φαίνεται πως έμειναν οριστικά εκτός από την Betclic Elite της νέας σεζόν μετά την αρνητική απάντηση της γαλλικής ομοσπονδίας να επανεξετάσει την περίπτωσή της.

Έτσι οι Μονεγάσκοι αναμένεται να αγωνιστούν στη Nationale 1, την τρίτη τη τάξει εθνική κατηγορία της Γαλλίας.

Όσον αφορά την ομάδα από το Σαράγεβο, πρόκειται να αγωνιστεί στο BCL της επόμενης χρονιάς, αν τελικά δεν πάρει την θέση της Μονακό στο Eurocup.