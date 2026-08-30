Τελευταία προπόνηση στο Μέτσοβο για τον ΠΑΟΚ – Φινάλε με φιλικό απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το απόγευμα της Κυριακής (30/8) τις προπονήσεις του στο Μέτσοβο, με το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας να κλείνει τη Δευτέρα με ακόμη ένα φιλικό τεστ κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων.

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα την τελευταία του προπόνηση στο Μέτσοβο και αύριο το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει τον Vikos Φalcons, στο τρίτο του φιλικό παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας.

Ο αγώνας του Δικεφάλου με τον Vikos Φalcons, τη νεοφώτιστη στη Stoiximan Basket League ομάδα από τα Ιωάννινα, θα πραγματοποιηθεί στο Κ.Γ. Μετσόβου, θα ξεκινήσει στις 13:30 και θα είναι ανοικτός στο κοινό.

Το σημερινό πρόγραμμα της ομάδας περιλάμβανε πρωινή προπόνηση για όσους δεν αγωνίστηκαν ή είχαν μικρή συμμετοχή στο φιλικό του Σαββάτου. Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώθηκε με την απογευματινή προπόνηση στο Κ.Γ. Μετσόβου.