Βόρεια Μακεδονία: Μυθικό triple double του Ντιμιτρίεβιτς κόντρα στην Αυστρία - Θετική παρουσία του Μόουζες Ράιτ

Η Βόρεια Μακεδονία διέλυσε την Αυστρία με 91-59, με τον Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς του Άρη να πραγματοποιεί μυθικό triple-double με 15 πόντους, 14 ριμπάουντ και 11 ασιστ. Πολύ καλή παρουσία του Μόουζες Ράιτ.

Η Βόρεια Μακεδονία δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης κόντρα στην κατώτερη Αυστρία, διαλύοντας τη με 91-59 για τα προκριματικά του Eurobasket 2029. Η γειτονική χώρα πέτυχε την πρώτη της νίκη στον όμιλο, με την Αυστρία να γνωρίζει δεύτερη ήττα σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς του Άρη πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση κάνοντας triple-double με 15 πόντους, 14 ριμπάουντ και 11 ασιστ. Πολύ καλή εμφάνιση του Μόουζες Ράιτ με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ, πρώτος σκόρερ ο Εφρεμόβσκι με 17 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Κάπιτς μέτρησε 9 πόντους με 7 ριμπάουντ, με τον Κόεπελ να συμπληρώνει επίσης 9 πόντους με 6 ριμπάουντ.