Άνετο πέρασμα της Γαλλίας από την Σουηδία με θετικό Φρανσίσκο - Στα ρηχά ο Φουρνιέ

Η Γαλλία σοβαρεύτηκε στο 4ο δεκάλεπτο (15-29), πέρασε άνετα από την Σουηδία με 84-69 και βρίσκεται μια ανάσα από την πρόκριση στο Παγκόσμιο του Κατάρ. Θετική εμφάνιση του Φρανσίσκο (9π.), στα ρηχά έμεινε ο Φουρνιέ (2π.)

Με φοβερό 4ο δεκάλεπτο (15-29) η Γαλλία σοβαρεύτηκε και κέρδισε την μαχητική Σουηδία, επικρατώντας με 84-69 στο δεύτερο παιχνίδι των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Έτσι με τη νίκη αυτή η Γαλλία βελτίωσε το ρεκόρ της στο 7-1 και πλέον βρίσκεται μια ανάσα από το Mundobasket του επόμενου καλοκαιριο, την ώρα που η Σουηδία έπεσε στο 4-4.

Για τους νικητές ο Ουεμπανιάμα ήταν ο κορυφαίος με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τον Στραζέλ να προσθέτει 13 πόντους, με 6 ασίστ. Πληθωρική παρουσία του Φρανσίσκο με 9 πόντους, 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ, στα ρηχά ο Εβάν Φουρνιέ (2π. 3ρ.)

Από την άλλη πλευρά ο Λάρσον ήταν πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, με τον Χάκανσον να προσθέτει 16 πόντους με 3 ριμπάουντ.