Με σούπερ Στράουτινς η Λετονία κέρδισε εύκολα το Ισραήλ

Η Λετονία ήταν ανώτερη, κέρδισε εύκολα το Ισραήλ με 85-70 και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στο Παγκόσμιο του Κατάρ. Σούπερ εμφάνιση του Στράουτινς με 29 πόντους.

Η Λετονία ήθελε περισσότερο το παιχνίδι και το πήρε. Η ομάδα του Γκαϊλίτις κέρδισε άνετα το Ισραήλ με 85-70 για το δεύτερο παιχνίδι της Β΄ φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση.

Με τη νίκη αυτή η Λετονία ανέβηκε στο 4-4, την ώρα που η ομάδα του Μπετ Χαλάμι έπεσε στο 2-6 γνωρίζοντας πλέον πως δεν υπάρχουν πιθανότητες πρόκρισης στην τελική φάση του Mundobasket.

Για τους νικητές ο Στράουτινς ήταν ο κορυφαίος με 29 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τον Λόμαζ να προσθέτει 18 πόντους με 6 ασίστ. Καλή παρουσία από τον Ζόρικς με 16 πόντους και 4 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Μάνταρ ήταν πρώτος σκόρερ με 15 πόντους και 5 ασίστ, με τον Άρτζι να προσθέτει 11 πόντους.