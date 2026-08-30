Ματέο: «Η Ελλάδα διαθέτει παίκτες με τεράστια εμπειρία και σίγουρα θα μας δυσκολέψει»

Ο Τσους Ματέο σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Ισπανίας με την Ελλάδα στο T-Center μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Εθνική μας ομάδα με τον ομοσπονδιακό τεχνικό των ρόχα να θέλει να δει αντίδραση από τους παίκτες του απέναντι σε ένα ποιοτικό σύνολο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο αγώνας είναι περίπλοκος, καθώς και οι δύο ομάδες πρέπει να κερδίσουν. Έχουμε υποστεί δύο ήττες και παρότι εξακολουθούμε να είμαστε πρώτοι στον όμιλο, γνωρίζουμε ότι τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Πρέπει να παραμείνουμε στο κυνήγι της κατάταξης στις τρεις πρώτες θέσεις για να προκριθούμε στο Παγκόσμιο. Προφανώς, και αυτοί πρέπει να κερδίσουν στην έδρα τους, μπροστά στους οπαδούς τους. Έχουν μόνο τρεις νίκες, οπότε αυτός ο αγώνας είναι κρίσιμος για εμάς, ώστε να νιώσουμε σιγουριά και να ξέρουμε ότι πλησιάζουμε στον στόχο μας. Είναι επίσης κρίσιμος και για αυτούς, γιατί αλλιώς τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα.

Όταν ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, ξέραμε ότι θα ήταν μια δύσκολη πρόκληση και την αντιμετωπίσαμε ως τέτοια. Η αρχή ήταν φανταστική, σχεδόν τέλεια, και τώρα έχουμε αντιμετωπίσει δύο αναποδιές. Αυτές ενισχύουν την ανάγκη για αντίδραση, για να δούμε αν έχουμε πραγματικά μάθει το μάθημα που θέλουμε να μάθουμε, αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλα όσα μας συμβαίνουν. Προφανώς, αν πετύχεις τον στόχο της πρόκρισης στο Παγκόσμιο, και στην πορεία υπάρχουν θετικά στοιχεία και άλλα όχι τόσο θετικά που σε βοηθούν να εξελιχθείς, τότε ας είναι έτσι. Όλα έχουν μια θετική ερμηνεία, αρκεί να πετύχεις τον στόχο της πρόκρισης.

Ποτέ δεν πίστεψα ότι είχαμε ήδη προκριθεί με το αρχικό 5-0, ήξερα ότι υπήρχε ακόμα πολύς δρόμος μπροστά μας. Τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο μισό αυτής της πορείας, που είναι η πρόκριση, και δουλεύουμε σκληρά. Ποτέ δεν ένιωσα ευφορία. Ίσως αυτό να ήταν κάτι που ένιωθαν οι εξωτερικοί παρατηρητές, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κερδίζουμε κάθε αγώνα. Δεν ήταν εύκολο να κερδίζουμε αγώνες πριν, παρόλο που το κάναμε, και τώρα δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι θα είναι αδύνατο, γιατί θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για κάθε αγώνα ξεχωριστά. Δεν πρέπει να παρασυρόμαστε, ούτε να δραματοποιούμε τις ήττες, ούτε όμως να πετάμε στα σύννεφα όταν κερδίζουμε. Πρέπει να παραμείνουμε προσγειωμένοι, να μαθαίνουμε από τις ήττες. Εκεί μαθαίνεις τα περισσότερα, γιατί οι ήττες αφήνουν ένα σημάδι που πρέπει να αναγνωρίσεις. Και ελπίζω ότι μετά από αυτές τις δύο ήττες θα ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε.

Όλοι θα θέλαμε να χαρίσουμε τη νίκη στη Σαραγόσα, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα είχαμε σχεδιάσει και πιστεύω ότι δεν ανταποκριθήκαμε στις δικές μας προσδοκίες. Πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Δεν λέω ότι δεν έπρεπε να χάσουμε με τέτοιο τρόπο, γιατί η Πορτογαλία έπαιξε πολύ καλά, πάλεψε σκληρά για τη νίκη και ήταν η καλύτερη ομάδα, αλλά πιστεύω ότι δεν ανταποκριθήκαμε σε όσα πρέπει να απαιτούμε από τους εαυτούς μας. Το μόνο που ζητώ είναι να αντιδράσουμε, να είμαστε ικανοί να παίζουμε τέτοιου είδους αγώνες, που δεν είναι τόσο εύκολοι, που γίνονται σκληροί, που γίνονται βρώμικοι, και να ξέρουμε πώς να μάθουμε από αυτή την εμπειρία.

Η Ελλάδα είναι η γηπεδούχος ομάδα, οπότε σίγουρα θα μας δυσκολέψει το παιχνίδι, και θα πρέπει να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι γι’ αυτό. Πρέπει να ξέρουμε πώς να παίξουμε παρά την πίεση. Διαθέτουν παίκτες με απίστευτη εμπειρία, όπως ο Παπανικολάου, ο Καλάθης, ο Ντόρσεϊ, ο Τολιόπουλος και ο Μήτογλου. Παίκτες υψηλού επιπέδου. Ακόμη και οι δύο Αντετοκούνμπο (σσ. ο Κώστας και ο Θανάσης) της ομάδας έχουν εμπειρία. Πρέπει να βγούμε στο γήπεδο με πολύ πιο ανταγωνιστική νοοτροπία από ό,τι δείξαμε τις προάλλες εναντίον της Πορτογαλίας και να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε αγώνες μόνο με το υποτιθέμενο ταλέντο μας, αλλά παλεύοντας σκληρά και δίνοντας τα πάντα»