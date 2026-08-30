Σάκκαρη για το 2021: «Μπορώ να το ξανακάνω»

Η Μαρία Σάκκαρη θεωρεί ότι έχει τις δυνατότητες να επαναλάβει την ιστορική πορεία του 2021 στη Νέα Υόρκη. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Τότε η Μαρία είχε ηττηθεί φτάσει ως τα ημιτελικά του US Open, όπου ηττήθηκε από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Έμα Ραντουκάνου. «Θυμάμαι τον τρόπο που έπαιζα», είπε η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια στη συνέντευξη τύπου εν όψει της πρεμιέρας της. «Ήμουν πολύ επιθετική. Πλησίαζα το φιλέ περισσότερες από 20 φορές. Ήμουν ατρόμητη, δεν δίσταζα. Είχα μια δύσκολη κλήρωση. Την Μάρτα Κόστιουκ στον πρώτο γύρο, μετά Κβίτοβα, Αντρέεσκου, Πλίσκοβα. Βλέπετε τα ονόματα, προφανώς μερικές σήμερα έχουν αποσυρθεί. Μερικές είναι ακόμα ενεργές και πολύ καλές. Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο τουρνουά, προφανώς, επειδή είχα παίξει στα ημιτελικά του Γαλλικού Όπεν και είχα νικήσει κι εκεί καλές παίκτριες. Θυμάμαι τον τρόπο που έπαιξα. Αλλά αυτό που με κάνει να νιώθω ότι μπορώ να το ξανακάνω είναι ότι νιώθω ότι παίζω καλύτερα τώρα. Απλώς τότε ήμουν πολύ σίγουρη για το τι έπρεπε να κάνω στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή, νιώθω ότι το τένις μου είναι πολύ καλό. Απλά μερικές φορές αυτή η αυτοπεποίθηση για το πού πρέπει να παίξω συγκεκριμένα χτυπήματα και τι πρέπει να κάνω στο γήπεδο, δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο πριν. Αυτό έρχεται με πολλές νίκες και αγώνες. Γι’ αυτό πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί».

Για την πρώτη της αντίπαλο, τη Ρόμπιν Μοντγκόμερι, είπε: «Νομίζω ότι το καλό με τη Νέα Υόρκη είναι ότι, προφανώς, υπάρχει ένα πλεονέκτημα για τους Αμερικανούς, αλλά υπάρχουν τόσοι πολλοί περισσότεροι πολιτισμοί γύρω από το γήπεδο. Ας πούμε αν παίζαμε στη Βραζιλία ή αν παίζαμε στη Γαλλία, θα ήταν διαφορετικά. Αλλά εδώ, είναι λίγο διαφορετικά επειδή υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι από διαφορετικές χώρες. Δεν μοιάζει σαν να είναι ένα τουρνουά εντός έδρας μερικές φορές για τους Αμερικανούς. Προφανώς, η Ρόμπιν είναι μια καταπληκτική παίκτρια, πολύ ταλαντούχα».

Για τον ημιτελικό το 2021 απέναντι στη Ραντουκάνου ανέφερε: «Έπαιξε πολύ καλά. Δεν την ένοιαζε. Δεν την ένοιαζε με τον καλό τρόπο. Να παίζει με τόση ατρόμητη δύναμη και να μην φοβάται. Δηλαδή, έτσι ήταν γραφτό να γίνει. Ήταν γραμμένο στα άστρα. Μόνο έτσι μπορώ να το εκφράσω. Δεν συμβαίνει συχνά. Πήγε μέχρι το τέλος. Η Έμα είναι μια καταπληκτική παίκτρια. Ανεξάρτητα από τα όσα έχει καταφέρει, το τένις της είναι πολύ καλό. Είναι μια από τις καλύτερες παίκτριες. Όταν παίζει, είναι πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολο να την νικήσεις».

Ρωτήθηκε, τέλος, αν είναι δύσκολο να έχεις αυτοπεποίθηση και να εμπιστεύεσαι το παιχνίδι σου κάθε εβδομάδα: «Είναι δύσκολο γιατί προφανώς δεν είμαστε μηχανές. Δεν είμαστε ρομπότ που απλώς πατούν το κουμπί και μετά παίζεις με αυτοπεποίθηση. Και παίζεις, χωρίς να νοιάζεσαι και απλώς να είσαι γενναίος. Είναι πολλά συναισθήματα, πολλές σκέψεις που σου περνούν από το μυαλό. Και γι’ αυτό πολλοί παίκτες μιλούν για αυτοπεποίθηση. Επειδή είναι μια πολύ συνηθισμένη λέξη στον τύπο. Επειδή είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Επειδή δεν έχει σημασία αν έχεις καλό forehand ή backhand ή σερβίς. Όσο έχεις αυτοπεποίθηση, αυτό είναι το μόνο που μετράει. Και αυτό έρχεται μόνο με νίκες».