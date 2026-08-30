Χαλκιαδάκης: «Οδηγός μας το να αγωνιστεί ο ΟΦΗ στη GBL»

Για τη νέα προσπάθεια που αρχίζει στον ΟΦΗ μίλησε ο Μάνος Χαλκιαδάκης, στο ΕΟΚ WebRadio.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την πρόταση που έγινε στον ίδιο και την κύριο Πετρίδη για να ασχοληθούν με τη διοίκηση της ομάδας: «Μας έγινε μια πρόταση από τον Ερασιτέχνη αν θα μας ενδιέφερε ν’ αναλάβουμε να “τρέξουμε” τις ακαδημίες και την πρώτη ομάδα. Το σκεφτήκαμε, τα βάλαμε κάτω, γιατί και ο κύριος Πετρίδης, αν και είναι γνωστός νευροχειρουργός, έχει αγωνιστεί στον ΟΦΗ και έχει μεγαλώσει μέσα στον σύλλογο. Τα βάλαμε, λοιπόν, κάτω, είδαμε ότι είναι κάτι που μας αρέσει και πήραμε την απόφαση ν’ ασχοληθούμε με την ομάδα. Είναι η ομάδα της πόλης μας, με μια μεγάλη δυναμική και ένα ενδιαφέρον πρότζεκτ που μας κάνει να θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε πράξη αυτά που έχουμε στο μυαλό μας».

Για τη νέα «πνοή» που φέρνει στον σύλλογο η νέα διοίκηση: «Δεν είναι θέμα νέας “πνοής”, τα παιδιά που ήταν και πριν από εμάς έκαναν μια καταπληκτική δουλειά. “Έτρεχαν” χρόνια για την ομάδα, κάτι που δεν είναι εύκολο σε όποιο επίπεδο και να είναι, απαιτούνται χρήματα και χρόνος. Εμείς αποτελούμε μια συνέχεια αυτής της προσπάθειας που γινόταν τόσα χρόνια».

Για τον μακροπρόθεσμο στόχο της νέας διοίκησης: «Στόχος του ΟΦΗ είναι η ομάδα να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Νομίζω ότι οι προοπτικές που υπάρχουν λόγω του γηπέδου, λόγω περιφέρειας, λόγω του μεγάλου brand name, είναι η ομάδα να καταφέρει κάποια στιγμή ν’ αγωνιστεί στη GBL, αυτό είναι ο οδηγός μας. Ο ΟΦΗ είναι ένα μεγάλο brand, με μεγάλη δυναμική και ακαδημίες με πολλά παιδιά, που θέλουμε να ρίξουμε και εκεί το βάρος μας. Σε πρώτη φάση πρέπει να “χτίσουμε” τις βάσεις για να μεγαλώσει όλο αυτό το οικοδόμημα, δε γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, γιατί κι εμείς πρέπει ν’ αποκτήσουμε κάποιες εμπειρίες παραπάνω, άσχετα αν παίζαμε μπάσκετ ή αν ασχολούμασταν, είναι αλλιώς να πέσεις στα “βαθιά”».

Για το σενάριο τού να βρεθεί η ομάδα στη GBL με «κορμό» παιδιών από την Κρήτη: «Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο, να έχεις μια ομάδα που να παίζουν μέσα παιδιά από το νησί. Μακάρι να τα καταφέρουμε να παίζουν παιδιά από ‘δω. Θα αποτελέσει ένα κίνητρο και για άλλα παιδιά να μπουν στον αθλητισμό, αν βλέπουν ότι υπάρχει χώρος να παίξουν, να αγωνιστούν και να εκπληρώσουν τους στόχους τους».

Για τον στόχο του ΟΦΗ τη νέα σεζόν: «Είναι μεταβατική η φετινή χρονια. Το πρόβλημα είναι πως καθυστερήσαμε να “τρέξουμε” την ομάδα και έχουμε το θέμα ότι δυστυχώς έχουν κλείσει οι αθλητές σε ομάδες και είναι λίγο δύσκολο να βρεις παίκτες στη National League 2 και πόσο μάλλον σε νησιωτική ομάδα. Συναντάμε, λοιπόν, μια δυσκολία σε αυτό. Θεωρώ ότι έχουμε κλείσει κάποιους καλούς και έμπειρους παίκτες. Αν καταφέρουμε να πάρουμε και αυτούς που θέλουμε, θεωρώ, θα κάνουμε μια πολύ αξιόλογη πορεία. Από ‘κει και πέρα, βλεποντας και κάνοντας… Αν δούμε κατά τη διάρκεια της σεζόν ότι μπορούμε να κάνουμε και το κάτι παραπάνω, θα ψάξουμε να ενισχυθούμε ακόμη περισσότερο μετά τα Χριστούγεννα».

Για τον σχεδιασμό του ρόστερ έως τώρα: «Είμαστε στο 80% στο ρόστερ, θέλουμε ακόμα δύο προσθήκες σαν πρώτη φάση, για να δούμε πώς είμαστε, που αυτό θα το κρίνουν και τα φιλικά. Από ‘κει και πέρα, θα δούμε τι χρειάζεται η ομάδα και ότι θέλει είμαστε εδώ για να το κάνουμε».

Για την επιλογή της ομάδας να μην αγωνιστεί στον θεσμό του Κυπέλλου: «Ένας βασικός λόγος ήταν πως αργήσαμε να ξεκινήσουμε προπονήσεις, τώρα σιγά-σιγά έρχονται και οι πιο έμπειροι παίκτες. Το να μη δηλώσουμε συμμετοχή στο Κύπελλο ήταν μια απόφαση που πήρε ο προπονητής, ο Ρούλης Αλμπάνης, ο οποίος ήθελε παραπάνω χρόνο να δουλέψει. Είναι και κάποια παιδιά που δουλεύουν ακόμη σεζόν, οπότε θέλουν χρόνο να προετοιμαστούν και να δουλέψουν όλοι μαζί. Ένας λόγος που πήρε αυτήν την απόφαση ο προπονητής είναι κι αυτός».

Για το γηπεδικό κομμάτι: «Το ΒΑΚ υπάρχει, ανήκει στον Ερασιτέχνη, απλά πλέον το λειτουργεί το τμήμα βόλεϊ και υπάρχει ένα θέμα με τις ώρες το Σαββατοκύριακο. Οπότε, μετά, το Λίντο είναι πιο κοντά στην πόλη, που αποτελεί ένα ωραίο μπασκετικό γήπεδο και θεωρώ ότι ο κόσμος θα έρχεται πιο εύκολα σ’ αυτό».

Για την ανταγωνιστικότητα στο νησί με όλο και περισσότερες ομάδες στις εθνικές κατηγορίες: «Δεν το βλέπω σαν ανταγωνιστικότητα, εμείς κοιτάμε τι κάνουμε εμείς και τι στόχο έχουμε βάλει σαν επιτροπή και ομάδα. Από ‘κει και πέρα, ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί και μπορεί να υποστηρίξει. Σίγουρα είναι πολύ καλό ότι υπάρχουν ομάδες στο νησί, γιατί θα είναι και πιο εύκολο να έρθουν παίκτες εδώ. Αυτό δείχνει και τη δυναμική που έχει Κρήτη, ότι έχει φτάσει να έχει τέσσερις ομάδες σε εθνικό επίπεδο. Αυτό που λείπει είναι να υπάρξει και μια ομάδα στη GBL».