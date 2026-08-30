Απόγευμα Τρίτης η πρεμιέρα της Σάκκαρη στη Νέα Υόρκη

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκινάει την Τρίτη (1/9) την «εκστρατεία» της στο US Open, έχοντας πάντα στο μυαλό τη μεγάλη πορεία του 2021.

Η 31χρονη τενίστρια θα τεθεί αντιμέτωπη με την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι και ο αγώνας τους θα ανοίξει στις 18.00 (ώρα Ελλάδας) το πρόγραμμα στο Court 12.

Oι δύο παίκτριες θα συναντηθούν για πρώτη φορά στην καριέρα τους και όποια περάσει στη φάση των «64» θα αναμετρηθεί με τη νικήτρια του αγώνα Σταροντούμπτσεβα-Σίντελ.

Την ίδια μέρα κάνουν πρεμιέρα και οι Σάσα Ζβέρεφ, Τέιλορ Φριτζ, Έλενα Ριμπάκινα, Κόκο Γκοφ και Μίρα Αντρέεβα.

Το πρόγραμμα στα δύο μεγάλα courts:

Arthur Ashe (18.30)

Kις - Κορνέεβα

Φριτζ - Μπλαντς

(όχι πριν τις 02.00)

Σονμέζ - Γκοφ

Ζβέρεφ - Σόνεγκο

Louis Armstrong (18.00)

Κομεσάνια-Κομπόλι

Αντρέεβα - Τζεν

(όχι πριν τις 02.00)

Βαγιέχο - Μονφίς

Στοϊάνα - Ιάλα