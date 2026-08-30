Η κριτική του ΠΑΟΚ: Άλι σέρβιρε, Πέλκας τα έβαζε!

Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ μετά την ασπρόμαυρη νίκη στο Περιστέρι με 1-2.

Αναλυτικά η κριτική του SDNA:

Παβλένκα: Ήταν ένα παιχνίδι που δεν είχε να αντιμετωπίσει πολλές φάσεις στην εστία, έδειξε πάντως γι' ακόμη ένα παιχνίδι φοβικός στο να μπλοκάρει τη μπάλα και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να το έχει πληρώσει, αν ο Μιχαηλίδης δεν είχε βγάλει τη μπάλα πάνω στη γραμμή στο σουτ του Πνευμονίδη.

Ελουστόντο: Καλό παιχνίδι σε γενικές γραμμές από τον Βάσκο, με πολλά τρεξίματα και πολλή δουλειά, αντιμετώπισε σε μεγάλο βαθμό τους επιθετικούς του Ατρόμητου.

Χατζηδιάκος: Πολύ καλός με τα πόδια αλλά με αδυναμίες αμυντικά, εκτέθηκε όταν τραβήχτηκε στα πλάγια να μαρκάρει τον Καραμάνη ο οποίος τον πέρασε εύκολα, στη φάση του 1-0 του Νούνιεζ.

Κένι: H σταθερά του ΠΑΟΚ γι' ακόμη ένα παιχνίδι, με πάρα πολλά τρεξίματα, ακούραστος ο Άγγλος που βγάσει σερί ενενηντάλεπτα.

Μπάμπα: Ήταν πολύ δραστήριος, δεν έδωσε δικαιώματα αμυντικά ενώ είχε και δοκάρι, σε ένα πολύ καλό τελείωμα όπου η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι.

Τέιλορ: Καλό πρώτο μέρος για τον υβριδικό Σκωτσέζο, στο δεύτερο μέρος έπεσε η απόδοσή του, έκανε μερικά λάθη, δέχτηκε κάρτα και αντικαταστάθηκε.

Ζαφείρης: Πάρα πολλά τρεξίματα και σε αυτό το ματς, δεν του βγήκε τόσο με τη μπάλα στα πόδια, απώλεσε και μία μεγάλη ευκαιρία για το 1-3. Είναι πάντα όμως σημαντικός στο γήπεδο, με αθόρυβη δουλειά.

Άλι: Έκανε άνω κάτω την άμυνα του Ατρομήτου μέχρι να βγει αλλαγή, από τα πόδια του ξεκινούν και τα δύο γκολ, έχοντας ασίστ στο πρώτο, φανταστική εμφάνιση από τον Σουηδή εξτρέμ που υπόσχεται πολλά ενόψει της συνέχειας.

Ζίβκοβιτς: Mακριά από τον καλό του εαυτό, δεν πήρε πολλές πρωτοβουλίες καθώς ο ΠΑΟΚ έπαιξε κυρίως από τα αριστερά.

Πέλκας: Kορυφαίος και αυτό γιατί τα γκολ κάνουν τη διαφορά και δίνουν νίκες και αυτός έβαλε δύο. Πάντα παρών όταν ο ΠΑΟΚ τον χρειάζεται, με τα καλά του και τα... στραβά του. Ένα παιδί που ζει να παίζει με τον Δικέφαλο.

Εντιαγέ: Θετική εμφάνιση από τον Σενεγαλέζο επιθετικό, του έλειψε μόνο το γκολ, ήταν πολύ μαχητικός και κέρδισε πολλές μπάλες, κράτησε και μοίρασε, βρίσκει ρυθμό.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ:

Χατσίδης: Έδωσε πνοή με την είσοδό του στο ματς, αλλά ως εκεί.

Μύθου: Διεκδίκησε πολλές μπάλες και προσπάθησε να κρατήσει τον ΠΑΟΚ ψηλά, όταν ο Ατρόμητος προσπάθησε να πιέσει.

Θυμιάνης: Mπήκε για να δώσει ύψος στη μεσαία γραμμή, είχε αρκετές αναχαιτίσεις και επαφές με τη μπάλα.

Σανταμαρία: Έδωσε ισορροπία και ύψος στο κέντρο, βέβαια είχε και μερικές κακές απομακρύνσεις, ωστόσο ήταν μέσα στις φάσεις.

Μιχαηλίδης: Aντικατέστησε τον Χατζηδιάκο στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων του δεύτερου, έδωσε ποιότητα στην πρώτη πάσα του ΠΑΟΚ, δεν αντιμετώπισε πολλά θέματα αμυντικά.