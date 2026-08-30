Πανιώνιος: Τα φιλικά προετοιμασίας των «κυανέρυθρων»

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε τα φιλικά προετοιμασίας που θα δώσει πριν την έναρξη της σεζόν στην Elite League.

Τους φιλικούς αγώνες που θα δώσει στο πλαίσιο της προετοιμασίας του γνωστοποίησε σήμερα ο Πανιώνιος. Ήδη έχουν προγραμματιστεί τέσσερις αγώνες προετοιμασίας για την ομάδα του Νίκου Καραγιάννη.

Η αρχή θα γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου απέναντι στον Πανερυθραϊκό και θα ακολουθήσει στις 9 Σεπτεμβρίου ο φιλικός αγώνας με τον Πρωτέα Βούλας. Μετά ο Πανιώνιος θα μεταβεί στο Αγρίνιο για το 8ο τουρνουά «Μαργαρίτα Σαπλαούρα».

Εκεί θα παίξει στις 13 Σεπτεμβρίου με τον Βίκο Ιωαννίνων και την επομένη (14/9) με τη Δόξα Λευκάδας.