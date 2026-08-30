Ξανά σούπερ ο Μπάντιο και εύκολη νίκη της Σενεγάλης

Ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν για μία ακόμη φορά ο κορυφαίος, έχοντας 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ στη νίκη απέναντι στο Μάλι με 97-71.

Η Σενεγάλη πλησιάζει στο Παγκόσμιο του Κατάρ και για αυτό οφείλει πολλά στον Μπράνκου Μπάντιο.

Πώς όχι, άλλωστε, από τη στιγμή που ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν ο καλύτερος και σήμερα στη νίκη επί του Μάλι με 97-71.

Ο Μπάντιο είχε 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ με τον νέο παίκτη του Ολυμπιακού, Εμπάι Εντιάι, να έχει 3 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Με αυτή τη νίκη η Σενεγάλη έπιασε την Ανγκόλα στο 6-3. Προηγείται η Ακτή Ελεφαντοστού με 7-2 σε αυτόν τον όμιλο της Αφρικής. Στον άλλον όμιλο πρώτο είναι το Καμερούν με 7-2 απολογισμό. Σ

το Παγκόσμιο προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο καθώς και η καλύτερη τρίτη.