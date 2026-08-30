Ντουράντ για ΛεΜπρόν: «Θα είναι οδοστρωτήρας στους Σίξερς»

Ο Κέβιν Ντουράντ σχολίασε την μετακόμιση του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Σίξερς, λέγοντας πως ο «Βασιλιάς» θα παίξει σαν... οδοστρωτήρας στην Φιλαδέλφεια.

Η μετακίνηση του Λεμπρόν από το Λος Άντζελες στην Φιλαδέλφεια είναι κάτι που συζητιέται ακόμα στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Οι Σίξερς, πλέον, έχουν θέσει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δημιουργώντας μια elite πεντάδα.

Ο Κέβιν Ντουράντ που έχει αντιμετωπίσει τον ΛεΜπρόν σε εκατοντάδες ματς στην καριέρα του ενώ αποτέλεσε και συμπαίκτη του στην Team USA, μίλησε για την μετακόμιση του Βασιλιά στους Σίξερς.

«Θα είναι οδοστρωτήρας», σχολίασε