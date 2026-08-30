Ντουράντ για ΛεΜπρόν: «Θα είναι οδοστρωτήρας στους Σίξερς»

Η μετακίνηση του Λεμπρόν από το Λος Άντζελες στην Φιλαδέλφεια είναι κάτι που συζητιέται ακόμα στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Οι Σίξερς, πλέον, έχουν θέσει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δημιουργώντας μια elite πεντάδα.
Ο Κέβιν Ντουράντ που έχει αντιμετωπίσει τον ΛεΜπρόν σε εκατοντάδες ματς στην καριέρα του ενώ αποτέλεσε και συμπαίκτη του στην Team USA, μίλησε για την μετακόμιση του Βασιλιά στους Σίξερς.
«Θα είναι οδοστρωτήρας», σχολίασε
KD thinks 76ers are gonna be a problem this year 😤— Bleacher Report (@BleacherReport) August 29, 2026
(via @boardroom) pic.twitter.com/Mx7Cd60OHm