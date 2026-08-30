Βουλγαρία και... Βεζένκοφ διέλυσαν την Ρουμανία

Ο Βεζένκοφ έκανε ότι ήθελε την άμυνα της Ρουμανίας (36π. 9ρ. 6ασ.) και η Βουλγαρία κέρδισε άνετα με 100άρα (86-103) για τα προκριματικά του Eurobasket 2029.

Η Βουλγαρία ήταν ανώτερη καθ' όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Ρουμανία επικρατώντας με 103-86 για τα προκριματικά του Eurobasket 2029.

Mε τη νίκη αυτή η Βουλγαρία πέτυχε την πρώτη της νίκη στον όμιλο, ενώ αντίθετα η Ρουμανία γνώρισε την πρώτη της ήττα πέφτοντας στο 1-1.

Ο Σάσα Βεζένκοφ συνέχισε από εκεί που σταμάτησε την περασμένη σεζόν. Ο σταρ του Ολυμπιακού διέλυσε την άμυνα της Ρουμανίας μετρώντας 36 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε μια ασύλληπτη εμφάνιση. Double-double από τον Μλαντένοφ με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ. Πληθωρική παρουσία του Γκίμπσον με 11 πόντους και 9 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά για την Ρουμανία ο Ράσελ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 22 πόντους και 6 ασίστ, με τον Ντικουλέσκου να προσθέτει 17 πόντους με 5 ριμπάουντ.