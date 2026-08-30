Βουλγαρία και... Βεζένκοφ διέλυσαν την Ρουμανία

Η Βουλγαρία ήταν ανώτερη καθ' όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Ρουμανία επικρατώντας με 103-86 για τα προκριματικά του Eurobasket 2029.
Mε τη νίκη αυτή η Βουλγαρία πέτυχε την πρώτη της νίκη στον όμιλο, ενώ αντίθετα η Ρουμανία γνώρισε την πρώτη της ήττα πέφτοντας στο 1-1.
Ο Σάσα Βεζένκοφ συνέχισε από εκεί που σταμάτησε την περασμένη σεζόν. Ο σταρ του Ολυμπιακού διέλυσε την άμυνα της Ρουμανίας μετρώντας 36 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε μια ασύλληπτη εμφάνιση. Double-double από τον Μλαντένοφ με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ. Πληθωρική παρουσία του Γκίμπσον με 11 πόντους και 9 ασίστ.
Από την άλλη πλευρά για την Ρουμανία ο Ράσελ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 22 πόντους και 6 ασίστ, με τον Ντικουλέσκου να προσθέτει 17 πόντους με 5 ριμπάουντ.