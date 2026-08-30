Εκτός US Open ο Ρουντ

Δεν θα αγωνιστεί στο τελευταίο Grand Slam της σεζόν στη Νέα Υόρκη ο Κάσπερ Ρουντ.

Ο 27χρονος Νορβηγός δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα στην πλάτη και έτσι αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή του από το US Open.

«Δυστυχώς, η μέση μου δεν έχει αποκατασταθεί τόσο γρήγορα όσο ελπίζαμε», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram. «Ήμασταν αισιόδοξοι ότι θα προλάβαινα να αναρρώσω εγκαίρως, όμως εγώ και η ομάδα μου αποφασίσαμε ότι πρέπει να κοιτάξουμε μακροπρόθεσμα και να δώσουμε στο σώμα μου τον χρόνο που χρειάζεται.

Με μεγάλη μου λύπη ανακοινώνω ότι πρέπει να αποσυρθώ από το φετινό US Open στο μονό. Ποτέ δεν είναι εύκολο να χάνεις ένα Grand Slam, αλλά γνωρίζω ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση.

Θα πάρω όσο χρόνο χρειάζομαι για να αναρρώσω σωστά και να επιστρέψω πιο δυνατός/ή. Σας ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη».

Tη θέση του Ρουντ στο ταμπλό θα πάρει ο lucky loser Aρτούρ Ζεά, που θα παίξει στον πρώτο γύρο με τον Χουάν Μανουέλ Σερούντολο.