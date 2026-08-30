Από τον μπαμπά στον γιο: Βεζένκοφ και Μλαντένοφ ξανά μαζί στην Εθνική Βουλγαρίας

Ο Σάσα Βεζένκοφ αγωνίζεται σήμερα μαζί με τον Μπόρισλαβ Μλαντένοφ, συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που άρχισε πριν από περίπου τέσσερις δεκαετίες στην Εθνική Βουλγαρίας.

Μια ξεχωριστή μπασκετική ιστορία δύο διαφορετικών γενεών γράφεται στην Εθνική Βουλγαρίας. Ο Σάσα Βεζένκοφ αγωνίζεται αυτή την ώρα μαζί με τον Μπόρισλαβ Μλαντένοφ, συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που άρχισε πριν από περίπου τέσσερις δεκαετίες.

Ο Μπόρισλαβ είναι γιος του θρύλου του βουλγαρικού μπάσκετ, Γκεόργκι Μπλαντένοφ, ενώ ο Σάσα είναι γιος του παλαίμαχου διεθνή καλαθοσφαιριστή και προπονητή Σάσο Βεζένκοφ.

Το εντυπωσιακό είναι ότι οι δύο πατεράδες υπήρξαν συμπαίκτες στην Εθνική Βουλγαρίας, συμμετέχοντας μαζί στα EuroBasket του 1985 και του 1989. Το 1991 συναντήθηκαν ξανά στην Εθνική, αυτή τη φορά με τον Σάσα Βεζένκοφ στον πάγκο και τον Γκεόργκι Μπλαντένοφ στο παρκέ.

Χρόνια αργότερα, οι γιοι τους ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Μπόρισλαβ Μλαντένοφ φορούν μαζί τη φανέλα με το εθνόσημο της Βουλγαρίας, γράφοντας το επόμενο κεφάλαιο μιας υπέροχης μπασκετικής ιστορία.

Πηγή: cyprusbasket