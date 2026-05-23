Η Ίντερ βρέθηκε να χάνει με 3-1, όμως στο τέλος απέφυγε την ήττα από την Μπολόνια (3-3).

Σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, οι δύο ομάδες ήταν χαλαρές και προσέφεραν γκόλ και θέαμα σε όσους βρέθηκαν στις εξέδρες του Renato dall’ Ara. Στο 22’ ο κορυφαίος παίκτης του πρωταθλήματος, Φεντερίκο, Ντιμάρκο, με ασύλληπτο φάουλ έκανε το 0-1, όμως αυτό έμεινε για 3 λεπτά αφού μετά το λάθος του Ντε Βράι ο Μπερναρντέσκι πλάραρε με το εξωτερικό.

Στο 42’ ο Πομπέγκα σούταρε, η μπάλα βρήκε στον Λαουτάρο Μαρτίνες, άλλαξε πορεία και έγινε το 2-1 σε ένα… σχεδόν αυτογκόλ, για να έρθει ένα κανονικό αυτογκόλ στο 48’ από τον Ζιελίνσκι για το 3-1. Στο 64’ σε κενό τέρμα ο Εσπόζιτο μείωσε σε 3-2 και στο 86’ ο Ντιούφ χάρισε την ισοπαλία στην Ίντερ.