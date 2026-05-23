Άρης: Ακόμη ένα... «καυτό» μεταγραφικό καλοκαίρι

Εισήγηση για αρκετές προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ από τον Μιχάλη Γρηγορίου και τους συνεργάτες του

Ούτε φέτος αναμένεται να αλλάξει τακτική, αναφορικά με τις πολλές προσθαφερέσεις στο ρόστερ, ο ποδοσφαιρικός Άρης.

Οι κιτρινόμαυροι έχουν ολοκληρώσει τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις και έπιασαν ήδη δουλειά για την επόμενη σεζόν, σε ένα καλοκαίρι το οποίο αναμένεται μακρύ και γεμάτο... αλλαγές.

Με το καλημέρα οι Θεσσαλονικείς έπρεπε να τακτοποιήσουν το ζήτημα του προπονητή, προχωρώντας στην ανανέωση του Μιχάλη Γρηγορίου για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Έλληνας κόουτς μάλιστα σήκωσε άμεσα μανίκια και προχώρησε με την σειρά του σε εισηγήσεις, αναφορικά με τις ανάγκες του ρόστερ. Αρκετά πρόσωπα που βρίσκονται σε αυτό δεν φαίνεται να υπολογίζονται και ο Άρης καλείται να βρει την χρυσή τομή για την αποδέσμευση τους και την απόκτηση νέων πιο ταιριαστών... περιπτώσεων.

Υπολογίζοντας τα ήδη σημειωμένα κενά του ρόστερ, καθώς και ορισμένους παίκτες που αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν, η εισήγηση του Γρηγορίου προς Καρυπίδη - Ρέγιες ανέρχεται σε έναν αριθμό μίνιμουμ 12. Πράγμα που αυτόματα σημαίνει πως ο Άρης θα πάει σε μια συνθήκη που θα παραπέμπει αρκετά στην αντίστοιχη του περσινού καλοκαιριού. Αρκετοί παίκτες που πρέπει να έρθουν το συντομότερο και να προσαρμοστούν όσο πιο άμεσα γίνεται, ώστε οι κιτρινόμαυροι να παρουσιαστούν πλήρως στελεχωμένοι, ενόψει της προετοιμασίας, στις αρχές του Ιούλη. Το στοίχημα για τους Θεσσαλονικείς είναι αυτό να γίνει τόσο έγκαιρα, όσο και έγκυρα, και να αποκτηθούν πρόσωπα που ταιριάζουν στο ρόστερ και θα προσφέρουν με τους αριθμούς τους, γεμίζοντας ξανά το Κλ. Βικελίδης με κόσμο.