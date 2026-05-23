Παπανικολάου στο SDNA: «Είναι τελικός, οι απουσίες δεν μετράνε - Άδικο να συγκρίνονται οι ομάδες του 2013 και του 2023» (vid)

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση πριν τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (21:00, 24/5) κόντρα στην Ρεάλ σε μια επάναληψη του παιχνιδιού το 2023 στο Κάουνας.

Οι «ερυθρόλευκοι» έπιασαν υψηλά στάνταρ απόδοσης στον ημιτελικό κόντρά στην Φενέρ πήραν μια πανηγυρική πρόκριση στο τελικό και πλέον κατεβαίνουν πάνοπλοι κόντρα στους Μαδριλένους που έχουν ξεμείνει από σέντερ.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου μίλησε στο SDNA για τον αυριανό τελικό, σημειώνοντας πως οι απουσίες της ομάδας του Σέρτζιο Σκαριόλο δεν φέρνουν εφησυχασμό στους «ερυθρόλευκους» που είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στο πλάνο τους και το πως θα είναι έτοιμοι, ενώ τόνισε πως είναι άδικο να συγκρίνονται οι τελικοί του 2013 και του 2023 με τον αυριανό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για αν υπάρχει εφησυχασμός λόγω των απουσιών στην Ρεάλ ή αν η ομάδα παραμένει στο στόχο της: «Κρίνεται ένας τίτλος, και κρίνεται μια Ευρωλίγκα δεν υπάρχει θέμα εφησυχασμού. Εμείς από την αρχή της χρονιάς, το έχουμε πει πολλές φορές και περισσότερο ο κόουτς εστιάζουμε τον εαυτό μας και το πώς θα είμαστε εμείς έτοιμοι. Είναι ένας τελικός ούτε απουσίες μετράνε και οι δυο ομάδες θα μπουν μέσα να παλέψουν για το τρόπαιο».

Για το τι κοινά έχουν οι τελικοί του 2013 και του 2023 με τον αυριαό κόντρα στην Ρεάλ: «13 χρόνια μπάσκετ εξέλιξη μπάσκετ και διαφοροποίησης όλων των κομματιών που αφορούν το μπάσκετ. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ούτε τις εποχές, ούτε τους παίκτες, ούτε τα ρόστερ. Είναι άδικο και για την τότε ομάδα και για την τωρινή».