Με νίκη ολοκλήρωσε την ιστορική του σεζόν ο νταμπλούχος ΠΑΟΚ στην Κ19, περνώντας από την έδρα του Βόλου (1-2) - Πολλά κερδισμένα πρόσωπα για τους Θεσσαλονικείς, ντεμπούτο με ασίστ ο Μυγδαλιάς

Στο Πανθεσσαλικό του Βόλου έριξαν αυλαία τα χρυσά παιδιά των Τσιαπακίδη-Χάγκαν, μετά την ιστορική φετινή σεζόν, στην οποία πανηγύρισαν το αήττητο νταμπλ.

Με αρκετούς παίκτες του 2009 και της Κ17 η ασπρόμαυρη αποστολή (Ψυρούκης, Καλπάκης, Τσιάλης, Χατσίδης, Βλάχος, Σαββίδης και Σούβλατζης), ενώ ντεμπούτο έκανε και ο Βασίλης Μυγδαλιάς, η πιο πρόσφατη μεταγραφή του PAOK Academy, ντεμπούτο με ασίστ μάλιστα.

Στα του αγώνα, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 5′ με τον Στύλο, ο Βόλος ισοφάρισε στο 75′ και στο 87′ ο Γραββάνης από την ασίστ του Μυγδαλιά, έκανε το τελικό 1-2.

Η τελική βαθμολογία φανερώνει την ασπρόμαυρη κυριαρχία, με τον ΠΑΟΚ να τερματίζει στους 64 βαθμούς και 19-7-0 ρεκόρ, ενώ ακολούθησαν Ολυμπιακός με 56, Παναθηναϊκός με 53 και Ατρόμητος με 52 αντίστοιχα. Εκτός 4αδας η ΑΕΚ με μόλις 48 βαθμούς, πληρώνοντας τον σοβαρό τραυματισμό του Ζώη Καραργύρη.