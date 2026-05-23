Η Μπαρτσελόνα έπαιξε τόσο - όσο εναντίον της Λιόν, ήταν αποτελεσματική όταν χρειάστηκε, της έκοψε την φόρα στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, και με το εκκωφαντικό 4-0 κατέκτησε το Women's Champions League.

Στο Ούλεβαλ του Όσλο, οι Καταλανές νίκησαν για δεύτερη φορά την Λιόν σε τελικό, με τις Εύα Παγιορ και Παραγιουέλο να στήνουν πάρτι και σήκωσαν το πολύτιμο τρόπαιο για την σεζόν 2025-26.

Η Μπαρτσελόνα σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία της και πανηγύρισε έξαλλα μαζί με τους φιλάθλους της στη νορβηγική πρωτεύουσα.

Ο αγώνας

Με γρήγορο ρυθμό και δυνατές μονομαχίες ξεκίνησαν τον αγώνα και οι δύο ομάδες, με την Λιόν να δείχνει παραπάνω διάθεση να παίξει επιθετικά και στο 14' μετά από μια εκτέλεση κόρνερ η Χιπς βρήκε δίχτυα, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Έκτοτε η Μπαρτσελόνα βρήκε χώρους, κυρίως από κάποιες αντεπιθέσεις, και έφτασε τρεις φορές κοντά στο γκολ, όμως η μπάλα δεν της έκανε το χατίρι στα σουτ της Αλέξια και της Παραγιουέλο.

Από την πλευρά της και η γαλλική ομάδα είχε κάποιες καλές στιγμές από στατικές φάσεις, όμως η Κάτα Κολ «κατέβασε ρολά» και κράτησε το μηδέν, με το ημίχρονο να λήγει χωρίς γκολ.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε πιο δυνατά και ήταν εκείνη που στα πρώτα λεπτά είχε ανεβάσει ψηλά το πρεσινγκ της, με την Λιόν να καταφέρνει ωστόσο να ισορροπήσει την εικόνα άμεσα και μάλιστα να την αλλάξει υπέρ της.

Όμως κάπου εκεί, κόντρα στην ροή του αγώνα η Μπαρτσελόνα βρήκε την λύση με την Παγιόρ η οποία βρέθηκε μέσα στην αντίπαλη περιοχή, πλάσαρε άψογα στο 55' και έκανε το 1-0 για την ομάδα της.

Η Λιόν έψαξε την άμεση απάντηση, αλλά η Κάτα Κολ, κάτω από τα δοκάρια είχε τις λύσεις για τις Καταλανές ώστε να αποφευχθεί το 1-1.

Ωστόσο η γαλλική ομάδα δεν πτοήθηκε και συνέχισε να ψάχνει την ισοφάριση, αφού θεώρησε πως η Μπαρτσελόνα δεν είχε τις αντοχές να παίξει σε αυτό το τέμπο. Εκεί όμως η καταλανική ομάδα τιμώρησε με μια αντεπίθεση την αντίπαλο της, αφού μετά από μια φάση διαρκείας η Παγιόρ στο 70' βρέθηκε με την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και έκανε το 2-0.

Έκτοτε η Μπαρτσελόνα έκοψε την φόρα και τα φτερά της Λιόν, ήταν πιο ανάλαφρη στις κινήσεις της και χωρίς άγχος. Στο 90' ο αγώνας πήρε διαστάσεις θριάμβου για την καταλανική ομάδα, αφού η Παραγιουέλο με μια πανέμορφη ενέργεια έκανε το 3-0.

Λίγο μετά, στο 90+4', η ίδια παίκτρια, υποδέχτηκε την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 4-0.