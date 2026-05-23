Σοκ και δέος από Μποντιρόγκα: «Έχουμε τους καλύτερους διαιτητές, η Ευρωλίγκα έχει την καλύτερη διαιτησία»

Τη χρονιά του απόλυτου στριπτίζ στην διαιτησία της Ευρωλίγκας, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα έκανε τον απολογισμό της σεζόν με χαρακτηρισμούς για τους διαιτητές της διοργάνωσης που προκαλούν σοκ και δέος…

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Euroleague στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού:

«Καλησπέρα. Θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση, την πόλη της Αθήνας και την οργανωτική επιτροπή για την αφοσίωσή τους ώστε να γίνει αυτό το event πράξη. Πέρασα ένα μεγάλο κομμάτι της καριέρας μου στην Αθήνα και όποτε επιστρέφω νιώθω σαν στο σπίτι μου. Βλέπετε σε κάθε γωνιά της πόλης πόσο ο κόσμος αγαπά το μπάσκετ και με τι πάθος. Αύριο θα έχουμε μια ακόμη γιορτή του μπάσκετ και εύχομαι να κερδίσει η καλύτερη ομάδα».

Για την ανακοίνωση της Φενερμπαχτσέ: «Η κατάσταση προέκυψε από την πλατφόρμα των εισιτηρίων που προσπαθήσαμε να λύσουμε. Προσπαθήσαμε να βάλουμε όλους τους φίλους της Φενέρ στο γήπεδο, στο τέλος τα καταφέραμε. Ζητάμε συγνώμη στους φίλους της Φενέρ και στον σύλλογο, αλλά στο τέλος λύσαμε το πρόβλημα».

Για το αν προτιμά σειρές ή Final 4 και αν μπορεί να υπάρξει αλλαγή: «Μου αρέσει περισσότερο το Final 4. Πιστεύω πως η κανονική περίοδος είναι πολύ ανταγωνιστική, είναι σαν τα play-offs, κάθε παιχνίδι μετρά. Το Final 4 είναι δύο ματς, τρία ματς, αλλά επιβεβαιώνουν και ό,τι έκανε μια ομάδα μέσα στη σεζόν. Τι ποιότητα έδειξαν μέσα στη σεζόν. Στο τέλος πιστεύω πως κερδίζει η καλύτερη ομάδα».

Για τη διαιτησία: «Κάποια πράγματα πάντα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Θεωρώ πως στην Ευρώπη η Ευρωλίγκα έχει την καλύτερη διαιτησία. Πιστεύω πως οι διαιτητές μας είναι μακράν οι καλύτεροι από τις άλλες διοργανώσεις».