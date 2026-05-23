Μπουένο για Άρη και ΠΑΟΚ: «Έχουν φιλοδοξίες, μας αρέσουν και όταν είναι έτοιμοι θα το εξετάσουμε»

Ο Τσους Μπουένο αναφέρθηκε και στις περιπτώσεις των Άρη και ΠΑΟΚ για πιθανή μελλοντική τους είσοδο στη Euroleague.

O CEO της Euroleague είχε την περασμένη Πέμπτη (21/5) κατ' ιδίαν συνάντηση με τους ανθρώπους του Άρη (Σιάο, Ζήσης, Διακογιάννης) και σε ερώτηση για τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, απάντησε:

«Όλοι θέλουν να συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα. Κάναμε συζητήσεις και με τις δύο ομάδες. Όταν θα είναι έτοιμοι, θα είμαστε χαρούμενοι να το εξετάσουμε. Οι δύο ομάδες έχουν φιλοδοξίες, σημαντικούς ιδιοκτήτες και μας αρέσουν, αλλά το θέμα είναι πότε θα είναι έτοιμες αυτές οι ομάδες για να ανταποκριθούν σε όλα, εντός και εκτός γηπέδου.

Για το αν έχουν προτείνει τριετές συμβόλαιο σε ΠΑΟΚ και Άρη: «Μιλήσαμε με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Θέλουμε κάποιες ομάδες να γίνουν το 100% σε αυτό που μπορούν. Όποτε είναι έτοιμες να το κάνουν, αλλά όχι νωρίτερα. Αυτός είναι ο φυσικός τρόπος».