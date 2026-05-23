Μπουένο για την πιθανή επέκταση της EuroLeague: «Θέλουμε τον μεθεπόμενο χρόνο 22 ομάδες»

Ο CEO της Euroleague Τσους Μπουένο σε δηλώσεις του μίλησε για την ενδεχόμενη επέκταση της διοργάνωσης, σημειώνοντας πως από το 2028 επιθυμούν την αύξηση των ομάδων σε 22.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι νωρίς να πούμε. Σκεφτόμαστε διάφορα, αν θα το κάνουμε με γεωγραφικά κριτήρια ή με άλλα κριτήρια. Θέλουμε να δούμε τι σκέφτονται και οι ομάδες. Είναι νωρίς να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Συμβουλευόμαστε την επιτροπή της διοργάνωσης και συζητάμε και με τα ΜΜΕ. Πρέπει να σκεφτούμε πολλά. Σε όλους αρέσουν τα Μπαρτσελόνα-Ρεάλ ή τα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.

Δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα αυξήσουμε τον αριθμό των ομάδων, θέλουμε ίσως τον μεθεπόμενο χρόνο να πάμε στις 20-22 και αργότερα στις 24. Θέλουμε να έχουμε περισσότερα franchises και επίσης να υπάρχει πρόσβαση από το EuroCup και από τις εγχώριες διοργανώσεις».