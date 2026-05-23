Τουρκία: Επίθεση με πυροβολισμούς στον δήμαρχο της Φετιγιέ - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Θύμα ένοπλης επίθεσης φαίνεται πως έπεσε ο δήμαρχος της Φετιγιέ, Αλίμ Καρατζά, στη νοτιοδυτική Τουρκία.

Μάλιστα, από τους πυροβολισμούς φέρεται να τραυματίστηκε στο πόδι και να μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τουρκικά μέσα, ο Καρατζά τραυματίστηκε όταν ένοπλος - με καλυμμένα χαρακτηριστικά - του επιτέθηκε στη συνοικία Ακαρτζά. Μετά από ειδοποίηση, στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις.

Μετά την επίθεση, ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή από τον τόπο του συμβάντος. Οι Αρχές στην περιοχή πραγματοποιούν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου.

Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Silahlı Saldırı!

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun Sözcü Televizyonu Ekranında Açıkladı! @CumhurUzun48 @gulinayselcuk pic.twitter.com/ZBoGvZ0Per — SÖZCÜ Televizyonu (@szctelevizyonu) May 23, 2026

Πηγή: ethnos.gr