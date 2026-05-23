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Τουρκία: Επίθεση με πυροβολισμούς στον δήμαρχο της Φετιγιέ - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

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Θύμα ένοπλης επίθεσης φαίνεται πως έπεσε ο δήμαρχος της Φετιγιέ, Αλίμ Καρατζά, στη νοτιοδυτική Τουρκία.

Μάλιστα, από τους πυροβολισμούς φέρεται να τραυματίστηκε στο πόδι και να μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τουρκικά μέσα, ο Καρατζά τραυματίστηκε όταν ένοπλος - με καλυμμένα χαρακτηριστικά - του επιτέθηκε στη συνοικία Ακαρτζά. Μετά από ειδοποίηση, στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις.

Μετά την επίθεση, ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή από τον τόπο του συμβάντος. Οι Αρχές στην περιοχή πραγματοποιούν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου.

Πηγή: ethnos.gr

 

 

Τουρκία: Επίθεση με πυροβολισμούς στον δήμαρχο της Φετιγιέ - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο