Τουρκία: Επίθεση με πυροβολισμούς στον δήμαρχο της Φετιγιέ - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Μάλιστα, από τους πυροβολισμούς φέρεται να τραυματίστηκε στο πόδι και να μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τουρκικά μέσα, ο Καρατζά τραυματίστηκε όταν ένοπλος - με καλυμμένα χαρακτηριστικά - του επιτέθηκε στη συνοικία Ακαρτζά. Μετά από ειδοποίηση, στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις.
Μετά την επίθεση, ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή από τον τόπο του συμβάντος. Οι Αρχές στην περιοχή πραγματοποιούν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου.
Πηγή: ethnos.gr