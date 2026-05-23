Μεγάλο διπλό και προβάδισμα για τον τίτλο ο ΠΑΟΚ (vid)

Ο ΠΑΟΚ πήρε τον 3ο τελικό της Α1 εθνικής κατηγορίας Χάντμπολ Γυναικών επικρατώντας (25-28) της ΑΕΚ στο Κλειστό του Καματερού και έκανε το 2-1 στη σειρά αποκτώντας προβάδισμα για τον τίτλο.

Πλέον το επόμενο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο κλειστό της Μίκρας την Τρίτη (26/5) στις 18:00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) και αν ο ΠΑΟΚ πετύχει άλλη μια νίκη κατακτά τον τίτλο. Η Ένωση την ίδια ώρα θα ψάξει απάντηση και ισοφάριση για να γυρίσει ξανά η σειρά στην Αθήνα.

O ΠΑΟΚ ήταν πιο αποφασισμένος σήμερα και από τη στιγμή που προσπέρασε στο ματς στο πρώτο ημίχρονο (6-8) δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα του. Με αποφασιστικότητα στην άμυνα και σωστές επιλογές στην επίθεση εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες της ΑΕΚ και κατάφερε να φτάσει στη νίκη κι έχει την ευκαιρία πλέον στην έδρα του την προσεχή Τρίτη να κάνει το 3-1 στη σειρά και να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα.

Τα πεντάλεπτα: 2-0, 5-4, 6-8, 6-11, 9-13, 13-15 (ημχ), 16-18, 20-21, 22-23, 22-24, 24-26, 25-28