Ασπίδα από Μπουένο: «Δεν μπήκε κανένας στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο»!

Στην ίδια σελίδα για τον κοινό στόχο που έχει θέσει η Euroleague από την αρχή της σεζόν και ο CEO Τσους Μπουένο ο οποίος έβγαλε τρελή όλη την Ευρώπη, τις κάμερες, τη White Veil και τη Φενέρ λέγοντας πως «κανένας δεν μπήκε στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο»!

Ο Γιαννακόπουλος περιμένει συγνώμη, όλοι οι αρμόδιοι κατήγγειλαν μαζικές εισόδους από χιλιάδες κόσμο χωρίς εισιτήρια αλλά ο Μπουένο για να καλύψει τις ατασθαλίες της διοργάνωσης τόνισε αυτό που δεν θα τολμούσε ούτε ο… πιο ακραιφνής οπαδός του Ολυμπιακού. Ότι στο γήπεδο πέρασαν μόνο κάτοχοι εισιτηρίων!

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε στην Ελλάδα, μια χώρα που αγαπά το μπάσκετ και μας φιλοξενεί εδώ σε ένα φανταστικό Final 4. Ευχαριστώ τον Παναθηναϊκό, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την White Veil, που μας βοήθησαν να κάνουμε το καλύτερο Final 4.

Η πλατφόρμα δεν λειτουργούσε, είχαμε προβλήματα χθες, αλλά σήμερα το πρόβλημα λύθηκε. Οι μόνοι που μπήκαν χωρίς εισιτήριο ήταν 187 άτομα, που όμως ήταν σε λίστα. Πέρασαν από την ασφάλεια και όλα ήταν νομότυπα. Δεν μπήκε κανένας χωρίς εισιτήριο στο γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να απολογηθούμε στους φιλάθλους, ήταν κυρίως φίλοι της Φενέρμπαχτσε.

Καταφέραμε να μπουν πριν αρχίσει το ματς, οπότε δεν έχασαν την έναρξη του ματς. Καταλαβαίνουμε την δυσαρέσκειά τους, τη νιώθουμε κι εμείς. Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία, την κυβέρνηση και την White Veil για να έχουμε την καλύτερη έλευση στο γήπεδο αύριο. Κανένας χωρίς εισιτήριο δεν θα μπει στο γήπεδο, θα αυξήσουμε λίγο την ασφάλεια.

Αύριο είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, μια γιορτή του μπάσκετ και θέλουμε να έχουμε έναν συναρπαστικό τελικό. Η πρόοδος και η αύξηση των φιλάθλων υπάρχει στην Ευρωλίγκα. Θα πάμε σε franchises του χρόνου, έχουμε 17 προσφορές από ομάδες που θέλουν να γίνουν franchises και έχουμε πολλές ομάδες που ενδιαφέρονται για το EuroCup. Έχουμε όραμα, επενδυτές και πρέπει να περιμένουμε λίγο για να εξετάσουμε τα δεδομένα. Είμαστε σε πολύ καλή θέση, με πολύ καλά πλάνα για το μέλλον»