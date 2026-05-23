Μετά από 22 χρόνια: 14 «άγνωστα» βήματα για τον άθλο της Άρσεναλ!

Η Άρσεναλ έβαλε τέλος στην αναμονή 22 ετών και το SDNA σκιαγραφεί τη σεζόν με 14 αριθμους για το 14ο πρωτάθλημα.

Υπάρχει το trend ότι τα χρόνια που πέρασαν μέχρι να το σηκώσει ξανά η Άρσεναλ ήταν πάρα πολλά, όμως άλλοι έχουν κάνει πολλά περισσότερα. Ο Μίκελ Αρτέτα έγινε ο πρώτος που βάζει από κάτω δύο φορές τον Πεπ Γκουαρδιόλα και έπειτα από 6 χρόνια κατάφερε να χαρίσει τον τίτλο στους Gunners βασίζοντας την επιτυχία στα κόρνερ, τη δύναμη, την αντοχή, τα physical χαρακτηριστικά και την εκπληκτική αμυντική λειτουργία. Η επιστροφή στην κορυφή είναι γεγονός εδώ και μερικές μέρες για τους Λονδρέζους και εμείς, με τη βοήθεια των στατιστικών της Opta, παραθέτουμε 14 αριθμούς για το 14ο πρωτάθλημα…

0.74 | Ας μιλήσουμε για xG

Ξεκινάμε με τον μόνο δεκαδικό. Έχουμε πει κάμποσες φορές ότι τα xG είναι το λιγότερο μια αναξιόπιστη μέτρηση αφού δεν έχουν όλοι οι παίκτες την ίδια ικανότητα στα τελειώματα, όμως είναι trend στην εποχή μας και το αναφέρουμε. Η Άρσεναλ, που όπως θα δούμε και παρακάτω τα... έσπασε όλα αμυντικά, επέτρεψε μόλις 0.74 xG ανά αγώνα στους αντιπάλους της, επίδοση που είναι η 4η καλύτερη ever σε μια σεζόν στην PL. Άφησε επίσης 8.2 τελικές και 2.4 τελικές on-target ανά ματς.

8 | Νίκες με 1-0

Πιο ιταλική… αγγλική ομάδα ήταν η Άρσεναλ. Αν και οι σημερινές ιταλικές δεν παίζουν ούτε στον ύπνο τους τέτοια άμυνα, ούτε έχουν τέτοιους αμυντικούς, αλλά προχωράμε. Οι Λονδρέζοι είχαν τη συνταγή του 1-0 σταθερά στο πλάνο, ειδικά στο φινάλε. Το ήξεραν, το ένιωθαν, το υποστήριζαν, ένα γκολ και είμαστε μια χαρά. Μετά την ήττα με 2-1 από την Μάντσεστερ Σίτι, ακολούθησαν 4 νίκες, οι ήταν με 1-0, σκηνικό-κλειδί στη μάχη του τίτλου. Αυτή η επίδοση είναι η καλύτερη από το 1998-99 όταν η εκείνη η ομάδα έφτασε τα 9.

14 | Γκολ ο Γιόκερες

Είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πείραζε κανέναν Gunner ακόμα και αν ο Βίκτορ Γιόκερες δεν έβαζε ούτε ένα γκολ, αφού ο Σουηδός ήταν ακούραστη μηχανή pressing και έκανε ένα κάρο επιπλέον δουλειές. Όμως κόντρα σε όσα έλεγαν εκείνοι που προσπαθούσαν να τον μειώσουν, ο Σουηδός πέτυχε 21 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, τα 14 από αυτά στην Premier League. Ήταν ο πρώτος με 20+ στην πρώτη του χρονιά με την Άρσεναλ μετά τα 25 του Αλέξις Σάντσες το 2014-15, στα 26 σταμάτησε ο Τιερί Ανρί το 1999-00.

16 | Ετών, το wonderkid, Ντάουμαν

Ένα από τα story της χρονιάς ήταν το wonderkid, Μαξ Ντάουμαν. Ο πιτσιρικάς, που αυτές τις μέρες λείπει γιατί έχει εξετάσεις στο σχολείο, έγινε στα 15 του ο νεαρότερος στο CL για την Άρσεναλ και φέτος έγραψε ξανά ιστορία. Στο εντός έδρας ματς με την Έβερτον που ήταν ήταν ακόμα στο 0-0 προς το τέλος του, ο Αρτέτα έδειξε cojones. Έριξε μέσα τον μικρό και εκείνος, αφού έφτιαξε το πρώτο γκολ, σε ηλικία 16 ετών και 73 ημερών, πέτυχε το δεύτερο και έκανε το απόλυτο ρεκόρ στην Premier League.

17 | Νίκες με Γκάμπριελ-Σαλιμπά

Ένας τίτλος σου δίνει το δικαίωμα να πεις πιο εύκολα κάτι που ούτως ή άλλως ισχύει. Γκάμπριελ Μαγκαλάες και Γουίλιαμ Σαλιμπά ήταν φέτος μακράν το καλύτερο δίδυμο στόπερ στην Premier League. Οι δύο τους έπαιξαν μαζί σε 26 από τα 37 φετινά ματς και το κοντέρ έγραψε 17 νίκες. Η επίδοση είναι ίδια με εκείνη των Φαν Ντάικ - Κονατέ, όμως οι της Λίβερπουλ έπαιξαν μαζί 9 αγώνες παραπάνω. Πολύ μακριά είναι οι Γκάμπριελ-Σαλιμπά σε clean-sheets καθώς είχαν 15 σε αυτά τα 26 παιχνίδια.

18 | Γκολ από κόρνερ

Κόρνερ και… γκολ. Αυτό ήταν το έργο για την Άρσεναλ, καθώς με αυτό τον τρόπο βρήκε τα 18 από τα 68 γκολ της στο πρωτάθλημα. Η επίδοση αυτή είναι η καλύτερη ever στην Premier League, μόλις στο +1 από την Τότεναμ, με αμφότερες να σπάνε το ρεκόρ των 16 που για πρώτη φορά σημειώθηκε το 1992-93 από την Όλνταμ και τελευταία πέρυσι, πάλι από τους Gunners. Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά στο ποδόσφαιρο και τη διαφορά συχνά την κάνει ένα κόρνερ.

19 | Τα clean-sheet του Ράγια

Με το 1-0 σε βάρος της Μπέρνλι την Δευτέρα (18/05) ο Νταβίδ Ράγια κράτησε την εστία του ανέπαφη για 19η φορά σε 37 αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα. Η επίδοση του Ισπανού ισοφάρισε εκείνες ενός άλλου Gunner, του Ντέιβιντ Σίμαν, από το 1993-94 και 1998-99. Αν την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας κρατήσει clean-sheet θα κάνει μόνο δικό του το ρεκόρ ο 30χρονος, ο οποίος έγινε ο 4ος που παίρνει για 3 σερί σεζόν το Golden Glove.

22 | Χρόνια, ήταν πολλά;

Σαφώς και ήταν πολλά τα 22 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα για την Άρσεναλ, η οποία με αυτή την «ξηρασία» έσπασε το αρνητικό ρεκόρ των 18, κάτι που τους είχε συμβεί δύο φορές στο παρελθόν [1953-1971, 1971-1989]. Αν ρίξουν όμως μια ματιά και στους άλλους, οι Gunners θα νιώσουν καλύτερα αφού η Τσέλσι έφτασε τα 50, η Σίτι τα 44, η Γιουνάιτεντ τα 41 και η Λίβερπουλ τα 33. Μια χαρά όλα.

24 | Παίκτες χρησιμοποιήθηκαν

Έναν μάλλον φυσιολογικό αριθμό παικτών χρησιμοποίησε ο Μίκελ Αρτέτα στο πρωτάθλημα στον δρόμο προς τον τίτλο. Ο Βάσκος «έπαιξε» 24 παίκτες και το εντυπωσιακό είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν Άγγλοι. Οκτώ τέτοιους πάτησαν το γήπεδο για την Άρσεναλ στην Premier League, με τον Νουανέρι να είναι ο μόνος που αποχώρησε τον Ιανουάριο. Μοναδικός με 37/37 ήταν ο τερματοφύλακας, Νταβίδ Ράγια.

26 | Γκολ παθητικό

Και αν τα 22 χρόνια μέχρι την κούπα ήταν πολλά, τα 26 γκολ που είχε παθητικό η ομάδα του Αρτέτα, κάθε άλλο παρά πολλά ήταν. Όχι κοντά στο ρεκόρ ever που είναι τα 15 της Τσέλσι του Μουρίνιο, όμως καλύτερη επίδοση από τα 33 της Σίτι, η οποία ήταν εκείνη τελικά που δεν άντεξε στη σκληρή μάχη στο φινάλε. Μόλις 8.2 σουτ ανά αγώνα επέτρεψαν φέτος οι Λονδρέζοι.

44 | Τα χρόνια του Αρτέτα

Ο Πεπ το είχε πει από την πρώτη μέρα που τον έχασε από βοηθό του στην Σίτι. «Είναι ένας εκπληκτικός προπονητής». Και ο Μίκελ Αρτέτα έφερε στην Άρσεναλ το extreme-makeover σε 6 χρόνια, παρουσιάζοντας ασύλληπτη διαφορά, σταδιακά, από την ομάδα που βρήκε μέχρι εκείνη που πανηγύρισε τον τίτλο. Στην ηλικία των 44 ετών και 54 ημερών, ο Βάσκος είναι ο δεύτερος νεαρότερος τεχνικός που κατακτά την Premier League, μετά τον Ζοσέ Μουρίνιο [2004-05 και 2005-06] που το έκανε στα 42 και στα 43 του.

53 | Βαθμοί με τους «μικρούς»

Αυτή είναι η ωραία φάση στη δομή των πρωταθλημάτων, αυτή είναι η μαγεία. Σε καμία περίπτωση ανακάλυψη που πρέπει να μπει στα breaking-news, οι βαθμοί είναι 3 είτε παίζεις με την υπερομάδα που κοστίζει 80 δισεκατομμύρια είτε με cafe-bar που δεν έχει ούτε 10 γκολ. Και η Άρσεναλ, «ρήμαξε» τις mid-table και κάτω ομάδες στην Premier League μαζεύοντας το εντυπωσιακό αριθμό των 53 βαθμών σε αυτούς τους αγώνες. Συγκεκριμένα είχε 17 νίκες σε 19 ματς.

61 | Εκατ. ευρώ για την κούπα

Τόσα είναι τα χρήματα που πήρε η Άρσεναλ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ένα ποσό που είχε δώσει βέβαια επί πολλές φορές για να χτίσει αυτή τη winner ομάδα, πάντα όμως μελετημένα και με πλάνο. Η πιο ακριβή μεταγραφή, ο Ντέκλαν Ράις, ο παίκτης των 100 εκατ. ευρώ, έβγαλε τα λεφτά του μέσα στο γήπεδο, αφού ήταν πάντα εκεί, ακούραστος, χωρίς να τραυματίζεται, παίζοντας τον απίστυτο αριθμό των 4.336 λεπτών σε όλες τις διοργανώσεις.

238 | Μέρες στην κορυφή

Η Άρσεναλ είχε συνηθίσει να είναι στην πρώτη θέση για καιρό, αφού είχε καιρό να ζήσει ήταν να παραμείνει εκεί μέχρι το φινάλε. Οι παίκτες του Αρτέτα μετά και το τέλος της αγωνιστικής θα είναι στο Νο1 για 238 μέρες τη φετινή σεζόν, 204 μέρες περισσότερες από την Μάντσεστερ Σίτι και 229 από την Λίβερπουλ, που εδώ και μήνες έχει παραδόσει τον τίτλο. Ήταν πρόσφατες οι πληγές και ο χλευασμός για την απώλεια των τίτλων στο φινάλε, όμως τώρα ήρθε το happy-ending.