Η προεπιλογή της Σαουδικής Αραβίας του Δώνη ενόψει Μουντιάλ

Την - 30μελή αρχικά - αποστολή της Σαουδικής Αραβίας για το Μουντιάλ 2026 ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής Γιώργος Δώνης.

Ο τεχνικός της Σαουδικής Αραβίας, Γιώργος Δώνης, γνωστοποίησε την προεπιλογή της ομάδας του ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.Από τους 30 ποδοσφαιριστές τις επόμενες ημέρες θα «κοπούν» 4 παίκτες.

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ            Ημερ. Γεν.  Συμμ.  Γκολ    Ομάδα

Μοχάμεντ Αλ-Οουάις        10/10/1991   62     0      Αλ-Ουλά

Νάουαφ Αλ-Ακίντι          10/05/2000   22     0      Αλ-Νασρ

Αχμεντ Αλ-Κασάρ           08/05/1991    8     0      Αλ-Καντσία

Αμπντουλκουντούς Ατίαχ    01/03/1997    1     0      Αλ-Τααβούν

 

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Σαούντ Αμπντουλχαμίντ     18/07/1999   53     1      Λανς
Χασάν Αλ-Τάμπακτι         09/02/1999   50     0      Αλ-Χιλάλ
Αμπντελαλά Αλ-Αμρί        15/01/1997   40     1      Αλ-Νασρ
Νάουαφ Μπουσάλ            16/09/1999   23     0      Αλ-Νασρ
Αλί Ματζράσι              02/10/1999   20     0      Αλ-Αχλί
Αλί Λατζαμί               24/04/1996   19     1      Αλ-Χιλάλ
Χασάν Καντές              27/09/1992   18     2      Αλ-Ιτιχάντ
Μοτέμπ Αλ-Χάρμπι          20/02/2000   10     0      Αλ-Χιλάλ
Τζεχάντ Θάκρι             21/07/2001    6     0      Αλ-Καντσία
Μοχάμεντ Αμπού Αλ-Σαμάτ   11/08/2002    4     0      Αλ-Καντσία
Ζακαρία Χαουασάουι        12/01/2001    1     0      Αλ-Αχλί

ΜΕΣΟΙ
Σαλέμ Αλ-Νταουσαρί        19/08/1991  107    26      Αλ-Χιλάλ
Μοχάμεντ Κάνο             22/09/1994   74     8      Αλ-Χιλάλ
Νάσερ Αλ-Νταουσαρί        19/12/1998   41     0      Αλ-Χιλάλ
Αμπντουλάχ Αλ-Κάιμπαρι    16/08/1996   37     0      Αλ-Νασρ
Μουσάμπ Αλ-Τζουγέρ        20/06/2003   32     6      Αλ-Καντσία
Αϊμάν Γιάχια              14/05/2001   25     0      Αλ-Νασρ
Ζιγιάτ Αλ-Τζοχάνι         11/11/2001   11     0      Αλ-Αχλί
Σαλέχ Αμπού Αλ-Σαμάτ      11/08/2002   10     2      Αλ-Αχλί
Σουλτάν Μαντάς            17/10/1994    4     0      Αλ-Χιλάλ
Αλάα Αλ-Χετζί              03/12/1995   0     0      Νεόμ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Φιράς Αλ-Μπουραϊκάν       14/05/2000   68    15      Αλ-Αχλί
Σαλέχ Αλ-Σεχρί            01/11/1993   55    18      Αλ-Ιτιχάντ
Αμπντουλάχ Αλ-Χάμνταν     13/09/1999   47    11      Αλ-Νασρ
Χαλίντ Αλ-Γκανάμ          08/11/2000    4     0      Αλ-Ετιφάκ
Αμπντουλάχ Αλ-Σάλεμ       19/12/1992    3     0      Αλ-Καντσία

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Γιώργος Δώνης (Ελλάδα)    22/10/1969

