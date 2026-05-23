Οι ΗΠΑ «πάτησαν» Ιράν και Γροιλανδία μέσω Truth Social - Οι αινιγματικές αναρτήσεις του Τραμπ

Ακολουθώντας το μοτίβο των διαδοχικών... εμπρηστικών αναρτήσεων χωρίς συγκείμενο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έβαλε» τόσο εναντίον του Ιράν, όσο και της Γροιλανδίας.

Παρότι η ανάρτηση που απευθύνεται στο Ιράν μπορεί να κατανοηθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της επικαιρότητας, με το διαπραγματευτικό θρίλερ Ουάσινγκτον-Τεχεράνης να βρίσκεται σε εξέλιξη, η έτερη ανάρτηση εγείρει ερωτήματα για το εάν πρόκειται να αναθερμανθούν οι διεκδικήσεις Τραμπ στο νησί του Αρκτικού.

Πιο αναλυτικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε στο Truth Social μια εικόνα με έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής, με επίκεντρο το Ιράν, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και τον τίτλο «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής;».

Κατόπιν, δημοσίευσε μια φωτογραφία της Γροιλανδίας, όπου ο Τραμπ… ξεπροβάλει πίσω από τις κορυφές του Lille Malene λέγοντας «Γεια σου, Γροιλανδία!».

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Πηγή: ethnos.gr