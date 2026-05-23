Καμπάτσο ενόψει τελικού: «Να παλέψουμε για κάθε μπάλα και όλα γίνονται»

Ο Φακούντο Καμπάτσο επισήμανε τι πρέπει να κάνει η ομάδα του κόντρα στον Ολυμπιακό στον τελικό της Κυριακής (24/5, 21:00).

Ο Αργεντίνος άσος της Ρεάλ στάθηκε στο αμυντικό κομμάτι, καθώς και στην καλή κυκλοφορία της μπάλας. Μιλώντας στη Nova ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Παίξαμε καλή άμυνα στον ημιτελικό. Έβαλαν 90 πόντους αλλά σούταραν αυτά που θέλαμε να πάρουν.

Στον τελικό πρέπει να είμαστε ακόμα πιο επιθετικοί μέσα από την άμυνά μας. Ο Ολυμπιακός είναι επικίνδυνη ομάδα, μπορούν να σκοράρουν από όλες τις θέσεις.

Πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό, να κυκλοφορήσουμε την μπάλα για να βρούμε τα σουτ που θέλουμε και να παλέψουμε για κάθε μπάλα και όλα γίνονται».