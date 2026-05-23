Μίτινγκ Μονακό: Εξαιρετικές κούρσες από τον Μακρυγιάννη

Εξαιρετικές εμφανίσεις πραγματοποίησε η Βαγγέλης Μακρυγιάννης, κατά την 1η ημέρα του μίτινγκ κολύμβησης του Μονακό, που εντάσσεται στην καθιερωμένη σειρά αγώνων «Mare Nostrum».

Ο Ελληνας πρωταθλητής έχασε για μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου ένα μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο, ενώ παράλληλα εξασφάλισε την πρόκρισή του στην τετράδα των ημιτελικών των 50μ. ύπτιο, που θα γίνουν αύριο (24/5).

Στα 100μ. ύπτιο, ο Μακρυγιάννης ήταν έβδομος στον πρωινό προκριματικό με 55.28, αλλά το απόγευμα ήταν σαφώς ταχύτερος και κατέλαβε την τέταρτη θέση με 54.46, έναντι 54.45 του Ούγγρου Ανταμ Γιάσο που εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο. Νικητής ήταν ο Ρώσος Πάβελ Σαμουσένκο με 53.47 και δεύτερος ο Αργεντινός Ουλίσες Σαράβια με 53.58.

Στα 50μ., που διεξάγονται με διαφορετικό σύστημα στα μίτινγκ του «Mare Nostrum», ο Μακρυγιάννης ήταν 10ος στον προκριματικό με 25.69, ανέβηκε έβδομος στον 2ο γύρο (μετέχουν οι 16 καλύτεροι κολυμβητές) με 25.44 και στον προημιτελικό τερμάτισε τρίτος με 25.20 και πέρασε στην τετράδα, μαζί με τον Σαμουσένκο, τον Σαράβια και τον Τσέχο Μίροσλαβ Κνέντλα. Οι τέσσερις αυτοί αθλητές θα αγωνιστούν αύριο (24/5) στον ημιτελικό και οι δύο ταχύτεροι θα μονομαχήσουν αργότερα στον τελικό.

Από τη μεριά του, ο Στέργιος Μπίλας συμμετείχε στα 50μ. πεταλούδα, όπου έφτασε ως τον προημιτελικό. Αναλυτικά, ο εν ενεργεία πρωταθλητής Ευρώπης του αγωνίσματος ήταν έκτος στον προκριματικό με 23.72, έκανε την καλύτερη του κούρσα στη φάση των «16», όπου με 23.33 κατέλαβε την πέμπτη θέση, ενώ στους «8» τερμάτισε σε 23.36 και κατετάγη έκτος. Ο Μπίλας είχε δηλωθεί και στα 50μ. ελεύθερο, αλλά αποσύρθηκε.

Οι δύο Ελληνες κολυμβητές προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο στο Παρίσι.