«Καλπάζει» ο Έμπολα: Σε κίνδυνο 10 αφρικανικές χώρες να πληγούν από την επιδημία

Δέκα αφρικανικές χώρες κινδυνεύουν να πληγούν από τον ιό Έμπολα, πέραν της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό - το επίκεντρο της επιδημίας - και της Ουγκάντα, προειδοποίησε σήμερα (23/5) η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης (Africa CDC).

«Έχουμε δέκα χώρες σε κίνδυνο να πληγούν», είπε ο πρόεδρος της Africa CDC, Ζαν Κασεγιά, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου. Αυτές οι χώρες είναι το Νότιο Σουδάν, η Ρουάντα, η Κένυα, η Τανζανία, η Αιθιοπία, το Κονγκό, το Μπουρούντι, η Αγκόλα, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και η Ζάμπια.

Έχουν καταμετρηθεί σχεδόν 750 ύποπτα κρούσματα Έμπολα και 177 ύποπτοι θάνατοι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια χώρα με πληθυσμό περίπου 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπου η επιδημία «εξαπλώνεται ραγδαία», προειδοποίησε χθες (22/5) ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή η επιδημία, η 17η που πλήττει τη ΛΔ του Κονγκό «είναι η δεύτερη σημαντικότερη που γνωρίζουμε στον κόσμο», υπογράμμισε ο Κασεγιά.

Πηγή: ethnos.gr