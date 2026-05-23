Κλείδωσαν οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στον δεύτερο προκριματικό του Champions League

Η Γκόρνικ διέλυσε με 6-2 την Ραντόμιακ Ράντομ, κατέκτησε την δεύτερη θέση στην Πολωνία και μπήκε στο γκρουπ των υποψήφιων αντιπάλων του Ολυμπιακού στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Λούκας Ποντόλσκι, ο οποίος κρέμασε τα παπούτσια του και αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο του πολωνικού συλλόγου, η Γκόρνικ έκανε το καθήκον της και με την νίκη της αυτή θα βρίσκεται στην κλήρωση της 16η Ιουνίου και μαζί με τις Χάρτς και Στουρμ Γκρατς θα είναι οι τρεις υποψήφιοι του Ολυμπιακού, που θα βρίσκεται στο γκρουπ των ισχυρών.

Σε περίπτωση που η Άστον Βίλα κατακτήσει την 4η θέση στην Premier League (κάτι που θα ξέρουμε το βράδυ της Κυριακής), τότε ο Ολυμπιακός θα κερδίσει έναν γύρο και θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του από τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, πάντα στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών.

Και σε αυτή την περίπτωση θα βρίσκεται στους ισχυρούς και οι υποψήφιοι αντίπαλοι του θα είναι η Ναϊμέγκεν, η Σπάρτα Πράγας, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και το ζευγάρι που θα περιέχει μέσα την Φενέρμπαχτσέ.