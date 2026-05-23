Ανταμοιβή για Ράντοβιτς: Σφυρίζει στον τελικό μαζί με Λότερμοζερ και Λάτισεβς

Η πρόβλεψη της Magic Euroleague επαληθεύτηκε κατά τα 2/3, ο Ράντοβιτς θα είναι ο επικεφαλής της διαιτητικής ομάδας του τελικού μαζί με Λότερμοζερ και Λάτισεβς.

Στα παράδοξα η απουσία του Νέντοβιτς που έπαιξε… ρέστα στη σειρά των πλέι οφ και τον πρώτο ημιτελικό αλλά ο Ντάνι Ιερεθουέλο δεν τον όρισε στον τελικό παρότι η απόδοση του κρίθηκε εκπληκτική.

Όσον αφορά τον Ράντοβιτς, ο Κροάτης διαιτητής πιθανότατα θα σφυρίξει για τελευταία φορά και η Ευρωλίγκα ήθελε να τον ανταμείψει με ένα μεγάλο παιχνίδι.

Συγκεκριμένα η διαιτητική τριάδα του τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00) θα αποτελείται από τους Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς.

Υπενθυμίζεται πως ο Ράντοβιτς ήταν επικεφαλής διαιτητής στον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε και οι Λότερμοζερ - Λάτισεβς στον ημιτελικό της Ρεάλ με τη Βαλένθια.