Ρεπόρτερ Βαλένθια: «Ντροπή τα δύο φάουλ στον Μπαντιό που ήταν ο παίκτης κλειδί με τον Παναθηναϊκό»

Η Βαλένθια έπαιξε τον ρόλο του… χρήσιμου ηλίθιου στο F4, οι διαιτητές εξολόθρευσαν τον Μπαντιό και μαζί την άμυνα των πορτοκαλί.

Και ω του θαύματος, Blogger της Βαλένθια έκανε αυτή τη φορά λόγο για ντροπή λόγω των δύο φάουλ του Μπαντιό μέσα σε 2,5 λεπτά. Βέβαια στη σειρά με τον Παναθηναϊκό ούτε κατάλαβαν τι συνέβη καθώς δεν έβλεπαν ότι χρησιμοποιήθηκαν από την Ευρωλίγκα με στόχο να βγάλουν εκτός F4 τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά τι έγραψε ο Ισπανός ρεπόρτερ, που αναφέρει στον τίτλο του: «Από την "ντροπή" με τον Μπάντιο, στο "ευχαριστώ" προς τους δημιουργούς του ονείρου».

Και συνεχίζει: «Η Βαλένθια θα μπορούσε να είχε χάσει το παιχνίδι από το κακό της ξεκίνημα. Η Ρεάλ κυριάρχησε στη μάχη των πάγκων, ήταν καλύτερη στις λεπτομέρειες και «ξεκλείδωσε» τα πλάνα του Πέδρο Μαρτίνεθ. Αυτό είναι τόσο αλήθεια, όσο και το γεγονός ότι στα πρώτα δυόμισι λεπτά οι διαιτητές θέλησαν να γείρουν την πλάστιγγα, χρεώνοντας με δύο φάουλ (το ένα βέβαια φάνηκε καθαρό) τον Μπράνκου Μπάντιο. Μιλάμε για έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της Βαλένθια και σίγουρα τον κορυφαίο και παίκτη κλειδί στο Game 5 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και επαναλαμβάνω: κανείς δεν ξέρει τι θα γινόταν αν ο Μπάντιο δεν φορτωνόταν με αυτά τα δύο φάουλ που τον ανάγκασαν να πάει στον πάγκο. Προφανώς η Ρεάλ θα είχε και πάλι κλείσει ραντεβού με τον Ολυμπιακό, αλλά η διαιτησία δεν στάθηκε στο ύψος ενός Final Four και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη.

Από εκεί και πέρα, λίγα μπορεί να προσάψει κανείς σε μια ομάδα που, για να είμαστε ειλικρινείς, στο OAKA δεν θύμισε σε τίποτα από αυτό που μας είχε συνηθίσει να κάνει... ακριβώς μέσα στο OAKA. Μια ομάδα που κερδίζει γίγαντες. Που πιστεύει στο ακατόρθωτο. Και που θεριεύει στα δύσκολα. Ο Σκαριόλο δεν προκάλεσε όπως ο Αταμάν, έκανε το ακριβώς αντίθετο. Έμεινε ψύχραιμος και απέδειξε γιατί είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο. Φυσικά, έπαιξε ρόλο και η τύχη. Δεν ήταν φυσιολογικό για τους Μαδριλένους να έχουν 69% στο τρίποντο σχεδόν σε δύο δεκάλεπτα. Ούτε ήταν φυσιολογικό για τη Βαλένθια να μειώσει στους 6 πόντους έχοντας μόλις 31% πίσω από τα 6,75μ. Η μέρα με τη νύχτα.

Οι απουσίες των Ταβάρες και Λεν κατέληξαν να λειτουργήσουν αρνητικά για μια Βαλένθια που «διάβασε» χειρότερα από ό,τι συνήθως το περιφερειακό παιχνίδι. Ο Μοντέρο δεν σημείωσε ούτε έναν πόντο στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν ήταν η μέρα του. Δεν πειράζει. Παραμένει ένας «εκλεκτός» και θα αποδείξει σύντομα γιατί είναι ένας από τους παίκτες που θα μας απασχολήσουν έντονα τα επόμενα χρόνια. Είναι παικταράς, το ξέρει και θα το δείξει ξανά. Μην ξεχνάμε ότι ακολουθεί και η μάχη για τον τίτλο του πρωταθλήματος. Από την άλλη, η μάχη των ριμπάουντ ήταν μια πρωτοφανής καταστροφή. Πάνω από 10 ριμπάουντ διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ήταν υπερβολικά πολλά για αυτή τη Βαλένθια. Ειδικά από τη στιγμή που υπήρχαν απουσίες στη ρακέτα της Ρεάλ».