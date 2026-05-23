Euroleague για Ρεάλ Μαδρίτης: «Ποτέ το αουτσάιντερ» (pic)

Η Euroleague δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από την πρόκριση στον τελικό και έγραψε πως η «Βασίλισσα» δεν είναι ποτέ το αουτσάιντερ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε την Βαλένθια στον ημιτελικό της Euroleague και έτσι πέρασε στον τελικό της διοργάνωσης. Εκεί, θα βρει μπροστά της τον Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε της Φενερμπαχτσέ στα ημιτελικά.

Ο Φαμπιάν Κοζέρ σε ανάρτησή του έγραψε πως δεν γνωρίζει κάποια ομάδα πιο επικίνδυνη από την «Βασίλισσα» όταν είναι αουτσάιντερ. Μάλιστα, οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησαν για αυτό το post στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού.

Η Euroleague, με την σειρά της, δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από τους παίκτες της Ρεάλ μετά τη νίκη απέναντι στις «Νυχτερίδες» και έγραψε: «Ποτέ το αουτσάιντερ. Μπορεί η Ρεάλ να τα καταφέρει;».

