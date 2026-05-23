Με ένα ακόμα χατ-τρικ, ο Άγγλος στράικερ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στον τελικό του γερμανικού κυπέλλου που επικύρωσε το νταμπλ για την Μπάγερν Μονάχου.

Για ένα ημίχρονο η Στουτγκάρδη της έβαλε πραγματικά δύσκολα. Ακύρωσε όλα τα όπλα της. Δεν έφαγε φάση. Μάλιστα ήταν κατά τι πιο επικίνδυνη, δίνοντας ελπίδα στους οπαδούς της ότι μπορεί να “κλέψει” τον τελικό κυπέλλου.

Οι Σουηβοί είχαν αντίδοτο για τα πάντα. Όχι, όμως και για τον Χάρι Κέιν. Μία κεφαλιά του Άγγλου φορ στο δεύτερο δοκάρι μετά από σέντρα του Ολίσε από δεξιά έκανε το 1-0 (55’) και όλα τελείωσαν κάπου εκεί.

Οι Βαυαροί πήραν τον απόλυτο έλεγχο, έκαναν ό,τι ήθελαν στο γήπεδο, με τον Κέιν να πυροβολεί από παντού. Μία ρουκέτα του Άγγλου από τα 30 μέτρα βρήκε το δοκάρι (80’), ωστόσο στην επαναφορά, ο Άγγλος πήρε το ριμπάουντ συνέχισε την φάση και με συρτό σουτ αυτή τη φορά έκανε το 2-0.

Μόνο που ο Κέιν ήθελε να γράψει ιστορία. Με εύστοχο πέναλτι στις καθυστερήσεις έκανε το 3-0, έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του θεσμού που κάνει χατ-τρικ στον τελικό και έφτασε τα 61 γκολ σε μία ανεπανάληπτη σεζόν που είχε την υπογραφή του σε όλους τους εγχώριους τίτλους για την ομάδα του Βενσάν Κομπανί.