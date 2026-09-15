Φιλική νίκη του Βίκου Ιωαννίνων επί της Μυκόνου

Ο Βίκος Ιωαννίνων κέρδισε την Μύκονο με 72-62 για το τουρνουά Αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα», σε ένα φιλικό με άρωμα GBL.

Τη νίκη με 72-62 απέναντι στη Μύκονο πανηγύρισε ο Βίκος Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεών τους. Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο, για το 8ο τουρνουά αγάπης«Μαργαρίτα Σαπλαούρα»,

Για τον Βίκο το συγκεκριμένο φιλικό αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό τεστ πριν από την ιστορική πρώτη του παρουσία στη Stoiximan GBL. Η ομάδα των Ιωαννίνων μία ημέρα νωρίτερα είχε γνωρίσει την ήττα από τον Πανιώνιο με 77-73 στο πρώτο φιλικό του τουρνουά.



Πρώτος σκόρερ για τους νεοφώτιστους ήταν ο Φρίμαν που σημείωσε 18 ενώ Μακ Νάιρ και Αγραβάνης πρόσθεσαν από 15π.



Από την άλλη πλευρά, η Μύκονος του Βαγγέλη Ζιάγκου είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα, ωστόσο ο Φάντεμπεργκ ξεχώρισε σκοράροντας 18 πόντους.



Τα δεκάλεπτα: 14 – 21, 33 – 30, 50 – 53, 62 – 72.