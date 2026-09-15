BCL: Στη μάχη των προκριματικών Προμηθέας και Κολοσσός

Προμηθέας και Κολοσσός ρίχνονται στη μάχη των προκριματικών του Basketball Champions League στο Σαμόκοβ, με στόχο ένα από τα δύο εισιτήρια για τη Regular Season.

Με το καλημέρα της σεζόν, Προμηθέας και Κολοσσός Ρόδου ρίχνονται για την πρόκριση στη Regular Season του Basketball Champions League.

Οι δύο ελληνικές ομάδες συμμετέχουν στο Qualification Round Tournament 2, το οποίο φιλοξενείται από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου στο Σαμόκοβ της Βουλγαρίας, με συνολικά 16 ομάδες να διεκδικούν το ένα εισιτήριο που οδηγεί στη Regular Season. Ο νικητής του τουρνουά θα πάρει θέση στον 6ο όμιλο, όπου βρίσκονται ήδη η Χάποελ Χολόν, η Σολέ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.

Ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει τη Βιέννη την Τρίτη (15/9) στις 14:15, ενώ αργότερα, στις 16:30, ο Κολοσσός θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Μανίσα.

Σε περίπτωση που οι δύο ελληνικές ομάδες πάρουν την πρόκριση, θα βρεθούν αντιμέτωπες στα προημιτελικά την Πέμπτη (17/9) στις 18:45. Ο νικητής του Προμηθέας - Βιέννη θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Μανίσα - Κολοσσός, κάτι που αφήνει ανοιχτό τον ελληνικό «εμφύλιο» στην 8άδα.



Στον ημιτελικό του Σαββάτου (19/9) στις 20:30 ώρα Ελλάδας, ο νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκύψει από το άλλο μονοπάτι των προημιτελικών, όπου βρίσκονται τα ζευγάρια Μπενφίκα - Λάιονς Γενεύης και Φέχτα - Ντενιζλί.



Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 20:30. Εκεί θα κριθεί και το πολυπόθητο εισιτήριο για τη Regular Season του Basketball Champions League, με τον νικητή να παίρνει θέση στον 6ο όμιλο, μαζί με τη Χάποελ Χολόν, τη Σολέ και τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.

