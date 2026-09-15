Η Ισπανία ζητά δικαιοσύνη για τη δολοφονία 21χρονης φοιτήτριας σε πρόγραμμα ανταλλαγής στο Μεξικό (vid)

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας απαίτησε χθες Δευτέρα να αποδοθεί δικαιοσύνη μετά τη δολοφονία το Σάββατο υπηκόου της χώρας της Ιβηρικής, φοιτήτριας 21 ετών, στο κεντρικό Μεξικό, υπόθεση που οι αρχές αντιμετωπίζουν ως γυναικοκτονία.

«Θέλουμε να εξιχνιαστεί αυτή η υπόθεση», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες στον Τύπο, προσθέτοντας ότι οι αρχές βρίσκονται σε επαφή με την οικογένεια της νεαρής.



Η Κλαούντια Τακορόντε, φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο της Γρανάδας, βρισκόταν στο Μεξικό στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών με το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της πολιτείας Μορέλος.



Το πτώμα της εντοπίστηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο Casa de Cultura στην Καουάτλα, στην πολιτεία Μορέλος, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα.



Μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές τους στην αστυνομία, ότι η φοιτήτρια υπέκυψε αφού υπέστη πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι. Βρισκόταν στη Μορέλος για χρονικό διάστημα μικρότερο από έναν μήνα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της πολιτείας Φερνάντο Μπλουμενκρόν, που διευκρίνισε σε δημοσιογράφους ότι βρισκόταν στο πολιτικό κέντρο για να παρακολουθήσει φεστιβάλ που αφορούσε φαρμακευτικά φυτά.

Πηγή, Protothema.gr