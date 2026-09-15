Ο Απόστολος Χρυσαφέλης ανέλαβε το τμήμα Τριάθλου του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον καταξιωμένο προπονητή Απόστολο Χρυσαφέλη, σε ότι αφορά το τμήμα Τριάθλου του Συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού:

Σε μια σημαντική οργανωτική και προπονητική κίνηση προχωρά ο Παναθηναϊκός Α.Ο., καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον καταξιωμένο προπονητή και πρωταθλητή τριάθλου, Απόστολο Χρυσαφέλη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική καθοδήγηση του τμήματος!

Ο Απόστολος Χρυσαφέλης αποτελεί έναν από τους πιο έμπειρους και καταρτισμένους τεχνικούς στον χώρο του τριάθλου στη χώρα μας. Διαθέτει επίσημη άδεια άσκησης επαγγέλματος Προπονητή Τριάθλου και Προπονητή Ποδηλασίας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), ενώ είναι κάτοχος των κορυφαίων διεθνών πιστοποιήσεων UCI Level 1 και UCI Level 2 στην προπονητική ποδηλασίας.

Από το 2018 ηγείται της Chrysafellis Coaching Team, σχεδιάζοντας επιστημονικά, εξατομικευμένα προγράμματα για αθλητές όλων των επιπέδων.

Η αγωνιστική του πορεία, η οποία ξεκίνησε το 1995, είναι γεμάτη σπουδαίες διακρίσεις και παραστάσεις από κορυφαίους αγώνες αντοχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό:

Πρωταθλητής Ελλάδας στο Τρίαθλο (Ολυμπιακή Απόσταση – ηλικιακή κατηγορία, 2025).

Πρωταθλητής Ελλάδας στην Ορεινή Ποδηλασία (MTB), κατηγορία Masters.

Πρωταθλητής Ελλάδας στο Cyclocross, κατηγορία Masters.

2η θέση στο Τρίαθλο XTERRA European Tour (ηλικιακή κατηγορία).

Δύο συμμετοχές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τριάθλου XTERRA (στο Maui της Χαβάης και στο Molveno της Ιταλίας).

Παράλληλα, διαθέτει τεράστια εμπειρία σε αγώνες Full και Half Ironman, μαραθωνίους και υπερμαραθωνίους, έχοντας καταγράψει το εντυπωσιακό 2:52 ως ατομικό ρεκόρ στον Κλασικό Μαραθώνιο.

Με το βλέμμα στο μέλλον: Age Groupers και «Πράσινες» Ακαδημίες

Ο νέος μας προπονητής θα αναλάβει την καθοδήγηση των Age Groupers του συλλόγου, προσφέροντας την επιστημονική του προσέγγιση σε κάθε αθλητή ξεχωριστά. Ταυτόχρονα, έχοντας βαθιά γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη νεαρών ταλέντων, ο Απόστολος Χρυσαφέλης θα ηγηθεί της ίδρυσης της νέας Ακαδημίας Τριάθλου του Παναθηναϊκού για παιδιά και νέους αθλητές. Στόχος μας είναι η δημιουργία των αυριανών πρωταθλητών που θα στελεχώσουν το ελληνικό τρίαθλο και θα φέρουν νέες εγχώριες και διεθνείς επιτυχίες με το Τριφύλλι στο στήθος.

Το πολυπληθέστερο τμήμα στην Ελλάδα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί

Το τμήμα Τριάθλου του Παναθηναϊκού ξεκίνησε το 2023 και έχει καταφέρει μέσα σε τρία χρόνια να γιγαντωθεί. Σήμερα αποτελεί το πολυπληθέστερο τμήμα στην Ελλάδα, αριθμώντας πάνω από 100 ενεργούς αθλητές και αθλήτριες που ζουν, προπονούνται και αγωνίζονται σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική.

Έχοντας ήδη κατακτήσει την Ελληνική Τριαθλητική Λίγκα την περασμένη σεζόν, και με διαρκείς διακρίσεις των αθλητών μας σε κορυφαίες παγκόσμιες διοργανώσεις όπως το Ironman και το T100, ο Παναθηναϊκός, ως μέλος της Τριαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΤΟΕ), βάζει πλέον τον πήχη ακόμα ψηλότερα.

Η δήλωση του Απόστολου Χρυσαφέλη:

«Είναι τεράστια τιμή και ευθύνη να αναλαμβάνω την προπονητική καθοδήγηση του Παναθηναϊκού. Στόχος μου είναι η ολιστική ανάπτυξη κάθε αθλητή, από τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες μας μέχρι το υψηλότερο αγωνιστικό επίπεδο. Με έμφαση στην επιστημονική προσέγγιση, την εξατομίκευση και το Παναθηναϊκό πνεύμα, είμαι βέβαιος ότι θα γράψουμε νέες χρυσές σελίδες στην ιστορία του τμήματος».