Σ. Αραβία: Στο Κουβέιτ το Σούπερ Καπ με τέσσερις ομάδες

Το Κουβέιτ θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά το Σούπερ Καπ της Σαουδικής Αραβίας και θα διεξαχθεί από τις 19 έως τις 23 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε (14/9) η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας (SAFF).

Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Στάδιο «Jaber Al-Ahmad» και σε αυτό θα συμμετάσχουν οι ομάδες Αλ Νασρ, Αλ Αχλί, A Αλ Καντσιάχ και Αλ Χολούντ, με την κλήρωση των ημιτελικών να έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου.

Η συμφωνία φιλοξενίας υπογράφηκε στο Ριάντ από τον πρόεδρο της SAFF, Μπάμπερ Αλ Ρεζίζα, και τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Κουβέιτ, Σεΐχη Αμάντ Αλ Γιουσέφ Αλ Σαμπάχ, καθώς το σαουδαραβικό ποδόσφαιρο συνεχίζει να επεκτείνει την εμβέλεια των εγχώριων διοργανώσεών του πέρα ​​από τα σύνορα της χώρας.

«Η φιλοξενία του Σούπερ Καπ της Σαουδικής Αραβίας από το Κουβέιτ αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο αθλητικό τοπίο του Κόλπου», δήλωσε ο Σεΐχης Αχμάντ, ενώ ο Αλ Ρεζίζα χαρακτήρισε την κίνηση ως ευκαιρία για τη διεύρυνση του περιφερειακού αποτυπώματος του τουρνουά, την προσέλκυση ευρύτερου κοινού και την ενίσχυση της εμπορικής του απήχησης.

Το Κουβέιτ θα γίνει η όγδοη χώρα που φιλοξενεί τη διοργάνωση στην ιστορία της, μετά τη Μέκκα, το Ριάντ, την Τζέντα, την Άμπχα, το Λονδίνο, το Άμπου Ντάμπι και το Χονγκ Κονγκ.

Η πρωταθλήτρια Ασίας Αλ Αχλί κέρδισε την Αλ Νασρ στα πέναλτι και κατέκτησε το Σούπερ Καπ της Σαουδικής Αραβίας στο Χονγκ Κονγκ τον Αύγουστο του περασμένου έτους.