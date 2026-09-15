Θεραπεία για τον Χακίμι πριν το «clasico» με την Μαρσέιγ

Θα υποβληθεί σε θεραπεία τις επόμενες δύο ημέρες, όπως ανακοίνωσε (14/9) ο σύλλογος της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο Μαροκινός διεθνής αμυντικός της Παρί Σεν Ζερμέν, Ατσράφ Χακίμι, ο οποίος αντικαταστάθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου (39’) στο χθεσινό (13/9) αγώνα για τη Ligue 1 απέναντι στην Μπρεστ (1-0), μετά από σύγκρουση με αντίπαλο αμυντικό , αντιμετωπίζει έναν «ελαφρύ τραυματισμό στον δεξιό μηρό».

«Θα διενεργηθεί περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση μετά το πέρας αυτού του διαστήματος», διευκρίνισε η Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο τραυματισμός του έρχεται λίγο πριν το «Clasico» της Ligue 1 κόντρα στην Μαρσέιγ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Κυριακή (18/9) στο «Βελοντρόμ».

Μετά την πρώτη της νίκη στη σεζόν επί της Μπρεστ (1-0), η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται στην έβδομη θέση της βαθμολογίας της Ligue 1.